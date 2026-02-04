La Asociación Cultural Santiago organiza una cena benéfica para homenajear a los voluntarios de la DANA

El Hotel Santemar albergará una cena benéfica para homenajear a los voluntarios de la DANA - EUROPA PRESS

SANTANDER 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cultural Santiago ha organizado la cena benéfica 'DANA 2024 - No Os Olvidamos' que tendrá lugar el 13 de marzo, a las 21.00 horas en el Hotel Santemar, para homenajear a los voluntarios, Fuerzas Armadas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, servicios de emergencias y asociaciones de Cantabria que colaboraron en la ayuda a los afectados por las inundaciones ocurridas el 29 de noviembre de 2024.

La recaudación tendrá el objetivo de colaborar en el proyecto de reconstrucción de la Residencia Inmaculada Concepción, perteneciente a las Hermanas de la Compañía de la Cruz de Aldaia (Valencia), que también acoge una residencia de mayores.

Para asistir a la cena, el coste individual es de 50 euros mientras que la mesa completa para 10 comensales es de 500. Asimismo, está habilitada una fila cero para colaborar solidariamente, con un importe mínimo de 25 euros. Las invitaciones se pueden adquirir a través de la página web noolvidamosdana24.es.

Así lo han presentado este miércoles, en rueda de prensa, el presidente de la Asociación Cultural Santiago, Fernando Cuevas, el presidente del Club de Regatas, Alejandro Miyares, y el delegado en el Cantábrico de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, Antonio Calvo y Rubio.

Al evento asistirán políticos de todas las fuerzas representadas en el Parlamento de Cantabria e incluso habrá asistentes que viajarán desde Valencia, que ya han reservado su cubierto.

El objetivo de la recaudación es reconstruir el convento, una institución que atiende a personas mayores y que "quedó fatal" tras la DANA de modo que hubo que cambiar "todo el mobiliario", ha explicado Cuevas.

Por su parte, el delegado de la Orden Constantiniana ha asegurado que "todo el presupuesto del año 2025" de su organización fue destinado "directamente" al convento.

En esta línea, el presidente de la entidad organizadora ha asegurado que, en caso de que asistiera "gran cantidad de gente, ampliaríamos el objetivo social" para apoyar un proyecto de la Organización Médica Colegial de España, cuyo presidente es el cántabro Tomás Cobo, que también asistirá a la cena.

El evento también servirá como "reconocimiento público y sincero" a particulares que actuaron "con valentía, humanidad y generosidad", como el empresario Aurelio Crespo, que habilitó una nave para acumular envíos solidarios y organizó la marcha de una docena de furgonetas para "aliviar el dolor de muchas familias damnificadas", ha dicho Cuevas.

Por su lado, Crespo, presente en la rueda de prensa, ha alabado la labor "impresionante" de otros voluntarios, como policías municipales, empresas de alimentación, ropa o transportes, que "pusieron todo el compromiso" y a los que "les faltó tiempo para ayudar".

Por último, el presidente de la Asociación Cultural Santiago ha avanzado que este evento será "una carrera de largo recorrido" y que la solidaridad mostrada en la catástrofe valenciana "no la vamos a olvidar en el futuro".