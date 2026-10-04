La asociación Luchamos por la Vida cambia 21 bancos de espera de Oncología, Hematología y Unidad del Dolor de Valdecilla

Archivo - Salida de la marcha solidaria 'Luchamos por la Vida' de Los Corrales de Buelna (archivo). - LUCHAMOS POR LA VIDA - Archivo

SANTANDER 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las salas de espera compartida de los servicios de Oncología, Hematología y Unidad del Dolor del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla se han renovado con 21 nuevos bancos más confortables, gracias a la aportación de la asociación 'Luchamos por la Vida'.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha destacado que los nuevos asientos son acolchados para "hacer más cómoda la espera de pacientes y acompañantes cuando acuden a estas dependencias" que, en ocasiones, precisan más tiempo que otro tipo de consultas médicas por las propias características del tratamiento.

"Puede parecer un detalle menor, una pequeña actuación, pero es un gran paso hacia la humanización de las estancias hospitalarias", ha subrayado el consejero de Salud, César Pascual, por lo que ha agradecido a la asociación 'Luchamos por la Vida' su implicación con la sanidad pública.

Asimismo, Pascual ha puesto en valor este tipo de actuaciones altruistas que revierten en beneficio de pacientes y profesionales.

De hecho, 'Luchamos por la Vida' abandera uno de los eventos solidarios más consolidados en la región, la carrera popular de Los Corrales de Buelna, que cada año dona lo recaudado con sus dorsales al Instituto de Investigación Valdecilla (IDIVAL) para financiar directamente proyectos de investigación oncológica y, según sus organizadores, "transformar donaciones en curas reales".

El evento, que aúna deporte, compromiso social y apoyo a la investigación, destina todos los fondos recaudados a hacer frente a la enfermedad.

En concreto, parte va destinado a la continuación de la investigación sobre la 'valoración de marcadores moleculares en la evolución de cáncer de mama agresivo: metástasis y de daño en el DNA', encabezada por los investigadores Virginia Álvarez y Alfonso Bolado.

Se trata de seguir estudiando cómo se produce la transformación y diseminación celular de cánceres de mama agresivos incluyendo los triple negativos.

En este caso, la investigación ahonda en el análisis de los aspectos moleculares y biológicos relacionados con la respuesta a terapia (convencional y con derivados de radón).

También estudia los mecanismos de resistencia de las células cancerígenas a tratamientos de quimioterapia y convencionales, así como las alteraciones del citoesqueleto que participan en la diseminación celular.

Además, la donación de 'Luchamos por la vida' también ayuda al equipo del investigador del IDIVAL Jaime Jimeno a avanzar en la 'Optimización de la investigación clínica en cáncer de mama mediante extracción automatizada de datos con inteligencia artificial, que es un proyecto más centrado en la parte clínica, que pretende analizar con Inteligencia Artificial (IA) los datos de pacientes que han sido operados de cáncer de mama, con especial atención a la evolución que éstos presentan a lo largo del tiempo.