Asociación de Neuropsiquiatría insta a resolver problemas sociales de los pacientes, no solo sanitarios

Señala que los trastornos psicológicos están ligados al eje social y por ello no solo corresponde al sistema sanitario atenderlos

SANTANDER, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, el psiquiatra Mikel Munárriz, ha destacado la importancia de abordar los problemas sociales de los pacientes con enfermedades de salud mental producidos durante la pandemia del coronavirus, y no solo centrarse en prestarles atención sanitaria, ya que "nuestra salud mental se basa en tener cubiertas unas necesidades básicas".

En este sentido, ha destacado varios factores ligados a la pandemia que llevan a padecer este tipo de patologías, como la precariedad laboral, la pérdida del trabajo, el aislamiento o el fallecimiento de personas cercanas, asuntos que "siempre son difíciles, pero en esta situación mucho más".

No obstante, el psiquiatra ha insistido en que "haríamos mal en pensar que la solución es implementar una serie de tratamientos muy sofisticados para intentar reparar este sufrimiento", ya que, a su juicio, la labor "no solo corresponde al sistema sanitario, sino al conjunto del funcionamiento correcto y ajustado a derecho de las instituciones".

Además, y dado que a algunas personas que el impacto de la crisis sanitaria les ha llegado estando en situaciones de mayor vulnerabilidad económica o social, ha considerado que los servicios de salud mental deberían tener como objetivo detectar a esas personas para actuar "más allá" de la ayuda psicológica o psiquiátrica y del sistema sanitario.

En ese sentido, Munárriz ha destacado que "se dice de forma muy acertada" que la mejor medida sanitaria para rebatir los problemas de salud mental provocados por el Covid ha sido el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Así lo ha dicho presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría este viernes en un encuentro informativo que ha ofrecido junto al profesor titular de Historia de la Ciencia en la Universitat de Valencia Enrique Novella en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participan en el curso 'Covid-19 y salud'.

AUMENTO DE PROBLEMAS MENTALES

En el marco del seminario, Munárriz ha explicado que se aborda la afección del virus a salud mental aunque es un tema "inconcluso" y lleno de "incertidumbre", por lo que no ha avanzado cómo afectará psicológicamente en el futuro al no tener aún datos y "no poder fiarnos" de los actuales, ya que la atención primaria no está funcionando como habitualmente y algunos tratamientos se han interrumpido.

En este sentido, el profesor titular de la Historia de la Ciencia en la Universitat de Valencia ha añadido que la OMS predijo que la pandemia duplicaría los problemas psicológicos que pueden requerir asistencia, aunque ha avanzado que el impacto cultural y social vendrá determinado por sus efectos y su duración.

Además, ha indicado que cuando la población sufre experiencias negativas, como desastres naturales o conflictos bélicos, aproximadamente el 20% de las personas expuestas suele desarrollar síntomas compatibles desde el punto de vista psíquico.

Por ello, ha dicho que las consecuencias mentales que habrá dejado el virus en el futuro son algo "previsible, pero muy difícil de precisar en estos momentos".