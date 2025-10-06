ASPACE Cantabria se une a la campaña #YaToca y busca empresas para organizar una jornada de recaudación de fondos - ASPACE

SANTANDER 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE) Cantabria se ha unido a la campaña #YaToca del Movimiento ASPACE para reclamar una Estrategia Estatal que ampare a las familias de personas con grandes necesidades de apoyo y además busca empresas para organizar una jornada de recaudación de fondos que se llevará a cabo en la semana del 20 de octubre.

En un comunicado, ASPACE Cantabria hace un llamamiento urgente para la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para las grandes necesidades de apoyo e las personas con parálisis cerebral, como respuesta política estructural y sostenida en el tiempo que reconozca las particularidades de las personas de este colectivo y que garantice su derecho a una vida digna, con los apoyos necesarios en todo el territorio.

Esta es la principal demanda de la campaña #YaToca, promovida por Confederación ASPACE con motivo del Día Mundial de la Parálisis Cerebral 2025 y a la que se unen las diferentes entidades del Movimiento.

Entre ellas, ASPACE Cantabria, que el 6 de octubre, en su Centro de Atención a la Infancia, llevará a cabo la elaboración de pancartas con el lema de la campaña; decorará el techo de la tercera planta del centro con banderines y un mural; repartirá globos de los colores representativos de la asociación (azul y naranja), y timbres para personas usuarias y profesionales de la asociación; y los usuarios del Centro de Atención Temprana leerán un manifiesto.

Además, desde el Centro Concertado de Educación Especial Arboleda se ha elaborado un vídeo propio para dar mayor visibilidad a la campaña

También por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, ASPACE Cantabria está preparando unas jornadas de recaudación de fondos en la Plaza Porticada de Santander, que tendrán lugar la semana del 20 de octubre. Para llevarlo a cabo, es necesaria la financiación por parte de empresas privadas que deseen colaborar.

ASPACE ha subrayado que este tipo de colaboración tiene "grandes beneficios para las empresas financiadoras, ya que les permite mejorar la reputación de marca, retener talento, fidelizar clientes, así como beneficios fiscales". Las empresas interesadas en financiar la jornada de recaudación de fondos pueden ponerse en contacto con la entidad.

En España, el 80% de las personas con parálisis cerebral necesita apoyos continuos las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta situación exige una atención integral, personalizada y sostenida a lo largo de toda la vida. Sin embargo, las políticas públicas actuales no responden adecuadamente a esta realidad, según la Confederación.

Por todo ello, ASPACE Cantabria se suma al resto de las entidades del Movimiento para denunciar la falta de recursos, la fragmentación de servicios, las desigualdades territoriales y una brecha creciente entre las necesidades reales y los apoyos disponibles.