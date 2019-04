Aspla mantendrá su central en Torrelavega aunque se expanda por España y Europa

Actualizado 15/04/2019 13:47:33 CET

Cruz Viadero se compromete a hacer "todo lo posible" para disponer de suelo industrial en Las Excavadas y "otros lugares"

La Dirección de la empresa Aspla ha garantizado su continuidad en Torrelavega al alcalde, José Manuel Cruz Viadero, a quien ha trasladado su compromiso de mantener su central "siempre" en la ciudad aunque se esté expandiendo por España y por Europa.

Así lo ha dicho el regidor en declaraciones a la prensa tras su visita a la empresa este lunes como candidato socialista a la Alcaldía, a la que ha acudido acompañado por el secretario general del PSOE de Torrelavega, Bernardo Bustillo, y los concejales Patricia Portilla y José Luis Urraca.

Cruz Viadero ha destacado que está "muy satisfecho" tras la reunión que ha mantenido con el Consejo de Administración al haber conocido el compromiso de la empresa de mantenerse en la ciudad y de seguir invirtiendo en ella y en la Comarca del Besaya en i+D+i, ya que es una empresa "muy importante" de Torrelavega y "de las que más empleo genera".

"Nos ha garantizado que la central siempre seguirá estando en Torrelavega, que es el espíritu de la empresa", ha insistido el alcalde tras recordar que Aspla cuenta con 700 empleos directos en la ciudad y 1.000 en Cantabria.

En este sentido, ha indicado que una de los aspectos que "valoran" de la Comunidad es que hay una mano de obra "muy especializada", ya que "Cantabria les garantiza contratar a gente con formación" gracias a la Universidad y los centros formativos.

Asimismo, ha subrayado que la empresa tiene "muy claro" que va a seguir creciendo e invirtiendo, y que si no se le proporcionan en el municipio los terrenos que requiere para hacerlo crecerá en otras partes de España.

"Preferiría hacerlo en Torrelavega, pero en ningún caso Aspla va a dejar de crecer a nivel global si Torrelavega no fuese capaz de proporcionarle los terrenos que necesita", ha sentenciado.

El alcalde ha destacado también la apuesta por el I+D+i, con "importantes inversiones" en los últimos años en investigación y en "las más altas" tecnologías para ser "muy competitiva" a nivel municipal y de toda España y Europa, ya que según ha dicho exporta "prácticamente" a todo el continente e incluso a otros, ya que tiene clientes "importantísimos" en Australia".

Además, ha añadido que se trata de una fábrica que "no contamina", recicla, y "garantiza" un consumo de "energía verde", por lo que "es bueno" que una empresa "tan importante" apueste por mantenerse e invertir en la comunidad autónoma, ya que hará "todas las inversiones necesarias" para seguir siendo "competitiva", ha concluido.

"TODO LO POSIBLE" POR OFRECER SUELO INDUSTRIAL

Según ha indicado el PSOE de Torrelavega en nota de prensa, durante el encuentro Aspla ha indicado que si en el futuro hay suelo industrial disponible se interesará por él, y el alcalde ha trasladado su compromiso de hacer "todo lo posible" para que en la próxima legislatura haya lo suficiente como para que la empresa y otras industrias puedan crecer o implantarse en la capital del Besaya.

Así, Cruz Viadero se ha comprometido como candidato a "seguir luchando con toda la fuerza del mundo" para que poder ofrecer suelo industrial en los dos próximos años en Las Excavadas y en "otros lugares".

"No nos podemos dar el lujo de decir no a la industria, de decir no a la creación de empleo", ha sentenciado para finalizar.