Astillero celebrará el X Encuentro Canino-Felino el 15 de septiembre

ASTILLERO 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campa de La Cantábrica acogerá el 15 de septiembre el Encuentro Canino-Felino organizado por el Colectivo Solidario La Fondona, en colaboración con el Ayuntamiento de Astillero, que este año celebra su décimo aniversario reuniendo a numerosas protectoras y asociaciones animalistas.

Los perros y los gatos volverán a ser protagonistas de esta iniciativa que cumple una década de trayectoria y que se ha consolidado como un referente de la convivencia y el respeto hacia los animales, con un programa variado de actividades para toda la familia, ha informado el Ayuntamiento.

El programa de la jornada dará comienzo a las 11.00 horas con la apertura del mercadillo solidario. A partir de las 12.00 se celebrará el desfile de protectoras, seguido a las 13.00 horas por el desfile de particulares.

A las 13.30 horas tendrá lugar una clase de modificación de conducta y cachorros a cargo de Patucas Cantabria. Ya por la tarde, a las 14.30 horas, se servirá una paella solidaria (paella, pan y postre por cuatro euros), cuyos beneficios se destinarán al colectivo organizador.

La programación continuará con la actuación musical de Josu Lastra y talleres infantiles a partir de las 14.30 horas, así como una charla de Cantabria contra la Tauromaquia a las 16.30 horas. Además, la Unidad Canina de la Policía Local de Torrelavega ofrecerá una exhibición a las 17.00 horas, y la jornada concluirá a las 18.00 horas con el reparto de pienso a las protectoras participantes y sorteo de regalos.

El concejal de Políticas Sociales, Jorge González, ha animado a participar en este décimo aniversario, "una cita que ya es tradición en el municipio y que refleja el compromiso y la sensibilidad de vecinos, colectivos y protectoras con el bienestar animal".

Por su parte, desde el Colectivo Solidario La Fondona han destacado que el evento mantiene su carácter solidario, destinando todos los beneficios del bar y la paella popular a financiar las actividades que desarrolla la asociación a lo largo del año.