Astillero concluye la restauración del Puente Los Ingleses tras su cierre en 2017

El acto de inauguración tendrá lugar el 30 de noviembre ASTILLERO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero celebrará el próximo 30 de noviembre la inauguración oficial del Puente Los Ingleses, una infraestructura emblemática que reabre al público después de permanecer cerrada desde 2017.

Su puesta en servicio supone un acontecimiento de gran relevancia para la vida del municipio, tanto por su profundo significado histórico y emocional para generaciones de vecinos, como por los diversos problemas a los que ha tenido que ir haciendo frente el Ayuntamiento de Astillero y que finalmente han sido desbloqueados, ha indicado este viernes la Administración local.

El puente, pieza singular dentro del paisaje de Astillero, necesitaba una intervención integral para garantizar su seguridad y conservación. El resultado es una obra que respeta la esencia original del puente y, al mismo tiempo, incorpora mejoras que lo adaptan a los estándares actuales, ha señalado.

El proyecto ha supuesto una elevada complejidad técnica, derivada de las estrictas exigencias de protección patrimonial, que han requerido el uso de más actuaciones que las marcadas inicialmente en el proyecto.

Uno de los avances más significativos de esta intervención es la incorporación de mejoras de accesibilidad, que hacen posible que todas las personas --incluidas aquellas con movilidad reducida, usuarios de sillas de ruedas, carritos o bicicletas-- puedan utilizar el puente de manera cómoda, segura y sin barreras. Esta transformación convierte al Puente Los Ingleses en una infraestructura moderna, inclusiva y alineada con los principios de accesibilidad universal.

La inauguración del Puente Los Ingleses se integra en la estrategia municipal de mejora de infraestructuras, movilidad sostenible y puesta en valor del patrimonio local. Con esta reapertura, Astillero avanza en un modelo de municipio más conectado, accesible y cohesionado.

El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha puesto en valor el significado de la reapertura. "En unos días, recuperaremos una pieza fundamental de nuestra historia reciente. Ha sido una obra compleja, sí, por las exigencias técnicas y por el contexto económico, pero era una responsabilidad con nuestros vecinos. Y lo hacemos dando un paso más: ofreciendo un puente accesible para todos, moderno, seguro y respetuoso con su valor patrimonial. Astillero recupera su principal símbolo, cerrado desde hace casi 10 años", ha destacado.