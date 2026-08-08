Astillero creará un espacio dedicado a Cantabria y el alcalde pide al Gobierno extenderlo al resto de municipios

Bandera de Cantabria - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Astillero contará próximamente con un espacio dedicado expresamente a Cantabria, un nuevo rincón del municipio en el que los colores, símbolos y elementos representativos de la comunidad autónoma serán "protagonistas" con el objetivo de reforzar "el orgullo y el sentimiento de pertenencia a nuestra tierra".

Así lo ha informado en un comunicado el alcalde, Javier Fernández Soberón (Cs), quien ha explicado que se trata de una iniciativa "sencilla y de bajo coste" con la que Astillero quiere "seguir dando visibilidad" a la región dentro de sus espacios públicos y que propone extender al conjunto de los municipios cántabros, algo para lo que pide la implicación del Gobierno autonómico.

"Astillero va a tener su espacio dedicado a Cantabria y cree que el Gobierno regional debería liderar esta iniciativa entre todos los ayuntamientos de la región", ha reclamado, ya que ha opinado que los 102 municipios "deberían contar con un lugar dedicado a nuestra tierra, nuestros colores y nuestra identidad".

De este modo, Soberón considera que el Ejecutivo de María José Sáenz de Buruaga (PP) "debería impulsar y coordinar" esta propuesta en toda la comunidad y "permitir" que cada municipio pueda adaptarla a sus características.

"Creemos que es una iniciativa que debería liderar el Gobierno de Cantabria y hacerla extensiva a los 102 municipios. No estamos hablando de grandes inversiones, sino de voluntad, identidad y sentimiento de pertenencia. Cantabria tiene una historia, unos símbolos y una identidad propia que debemos cuidar, defender y hacer mucho más visibles", ha dicho el regidor, que se ha preguntado que si los cántabros no cuidan lo suyo, "¿quién lo va a hacer?".

Además, ha destacado que esta iniciativa continúa una línea de trabajo que el Consistorio viene desarrollando "desde hace años" en torno a la recuperación de sus símbolos, su historia y su patrimonio como elementos fundamentales de la identidad municipal.

Y ante la ausencia de una iniciativa regional en este sentido, Astillero "vuelve a dar un paso al frente y quiere liderar una propuesta que creemos que debería llegar a toda la comunidad", ha insistido el alcalde.

BOSQUE DE CANTABRIA

Este nuevo espacio dedicado a la región se suma a otra de las iniciativas que próximamente se desarrollarán en el municipio: el Bosque de Cantabria, un proyecto concebido para reunir y poner en valor diferentes especies arbóreas autóctonas representativas de la región, como hayas, robles o acebos.

De esta forma, combinará naturaleza, divulgación e identidad, en un espacio en el que vecinos, familias y escolares puedan conocer mejor algunas de las especies más características de los montes y paisajes cántabros. Contará con una vertiente educativa.

"El Bosque de Cantabria y este nuevo espacio parten de una misma idea: sentir orgullo de lo nuestro y demostrarlo", ha resumido Soberón, que ha sostenido que desde Astillero se quiere "liderar con el ejemplo y demostrar que poner en valor Cantabria depende muchas veces más de tener iniciativa que de disponer de grandes presupuestos", ha concluido.