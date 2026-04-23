Astillero entrega los premios de los concursos de marcapáginas, microrrelatos y 'Amantes de la lectura' - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha celebrado la entrega de premios de los concursos de marcapáginas y microrrelatos, así como de los galardones 'Amantes de la Lectura', dentro de la programación del Mes de la Cultura.

Esta edición se enmarca en la conmemoración del 75 aniversario de la Biblioteca Municipal Miguel Artigas, que se celebrará el 2 de septiembre, una efeméride que servirá para reconocer su trayectoria como referente cultural y su papel como espacio de encuentro intergeneracional en el municipio.

El acto, celebrado en la biblioteca municipal, ha reconocido el talento creativo de niños, jóvenes y adultos, así como el compromiso de los lectores más fieles del municipio, en una jornada que ha puesto en valor el papel de la lectura como herramienta de crecimiento personal y colectivo, ha señalado el Ayuntamiento.

La concejala de Cultura, Ana Cañas, ha indicado que estos premios "no solo reconocen el esfuerzo y la creatividad de los participantes, sino que también ponen en valor la importancia de la lectura y la cultura en la vida del municipio".

"Apostar por la lectura es apostar por una ciudadanía más crítica, formada y participativa, y por eso seguimos impulsando iniciativas que conectan a vecinos de todas las edades con los libros y la creación literaria", ha señalado.

En esta edición, el XXI Concurso de Marcapáginas ha contado con una destacada participación en las categorías de Educación Infantil y Primaria, con trabajos inspirados en la Biblioteca Municipal Miguel Artigas con motivo de su 75 aniversario.

Por su parte, el XVI Concurso de Microrrelatos ha reconocido obras en las categorías 'El Aprendiz', 'El Mago' y 'El Escribano', también centradas en la biblioteca como eje temático, poniendo en valor su historia, su papel en la vida del municipio y su proyección de futuro.

Asimismo, durante el evento se entregaron los premios Miguel Artigas 'Amantes de la lectura', que distinguen a los usuarios más activos de la biblioteca en distintas franjas de edad, desde muy pequeños lectores y pequeños lectores hasta jóvenes, adultos jóvenes, adultos, lector senior, lector de más edad y más antiguo activo.

Los premios han consistido en vales canjeables en comercios locales, con el objetivo de reforzar así tanto el hábito lector como el apoyo al tejido comercial del municipio, además de ejemplares escritos por autores de Astillero, para seguir promoviendo la creación literaria local y dar visibilidad al talento cercano.

El Ayuntamiento ha destacado que el Mes de la Cultura continúa con una variada programación dirigida a todos los públicos.