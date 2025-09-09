Astillero y Guarnizo registraron una ocupación del 92% en verano y que llegó al 100% en fines de semana

ASTILLERO 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha hecho una valoración positiva del balance turístico del verano en Astillero y Guarnizo, con una ocupación cercana al 92 por ciento en el conjunto de los alojamientos locales y que llegó incluso al 100% en algunos fines de semana y fechas "clave".

Así, hoteles y apartamentos han mejorado sus cifras respecto al año pasado, "confirmando el crecimiento sostenido del sector en el municipio", ha destacado el Consistorio, que ha subrayado que los establecimientos hoteleros de Astillero y Guarnizo ha cerrado un verano "sobresaliente", gracias a una demanda "sostenida" para un destino que combina "naturaleza, servicios de calidad y una ubicación estratégica".

"Astillero es ya un destino de referencia en Cantabria por su hospitalidad, su entorno natural y su conectividad", ha afirmado el edil del área, Alejandro Polo, para citar el "creciente interés" por las Marismas Blancas y Negras para escapadas por parte de familias y amantes de la naturaleza, con propuestas que combinan paseos, observación de aves y actividades al aire libre.

A ello se suman alojamientos "de referencia" -como Vista Park, Los Ángeles, Bahía de Boo y Las Anclas- y que en palabras del edil "han contribuido a este impulso, ofreciendo cercanía y una experiencia de alto nivel que anima a los visitantes a repetir".

Por todo lo anterior, el Ayuntamiento continuará potenciando la promoción turística, la mejora de la experiencia del visitante y la colaboración con el tejido empresarial local para mantener el dinamismo del sector.