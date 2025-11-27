Astillero inaugura un monumento en homenaje a las mujeres asesinadas por violencia de género

Astillero inaugura su nuevo monumento en homenaje a las mujeres asesinadas - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha inaugurado este miércoles el monumento Luz Infinita, una instalación que nace como homenaje a todas las mujeres asesinadas, creada en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La elección de la fecha, justo después del 25N, es simbólica, para subrayar que la lucha contra la violencia de género y el recuerdo de las víctimas "no deben concentrarse en un solo día, sino mantenerse vivos los 365 días del año", ha informado el Ayuntamiento este jueves.

El monumento, diseñado y fabricado íntegramente por los operarios municipales, representa una luz ascendente que simboliza la unión entre la tierra y el cielo. Concebido como un gesto poético y de memoria, pretende ofrecer a la ciudadanía un espacio de reflexión y sensibilidad frente a la violencia de género. Luz Infinita se encuentra situado en la entrada de la urbanización La Cantábrica, un punto visible y transitado del municipio.

La ceremonia de inauguración ha contado con la colaboración de la Asociación de Mujeres de Boo. Además, durante la jornada se realizó una lectura de poemas de Carmen Arguijo, acompañada por la música del artista Carlos Ealo.

La iniciativa ha sido recibida con una gran acogida por parte de los vecinos, quienes han valorado el gesto municipal en estas fechas tan significativas.

Con este nuevo espacio simbólico, Astillero reafirma su intención de seguir construyendo un municipio comprometido con el respeto y la lucha contra la violencia.