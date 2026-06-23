Astillero lanza una campaña para visibilizar los establecimientos que permiten el acceso a mascotas - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Bienestar Animal de Astillero ha puesto en marcha la campaña 'Comercios con huella', una iniciativa destinada a reconocer y dar visibilidad a aquellos establecimientos que permiten el acceso de mascotas, facilitando que los clientes identifiquen de forma sencilla los espacios donde los animales de compañía son bienvenidos.

Para ello, se han diseñado pegatinas identificativas con el mensaje 'Este establecimiento acepta mascotas', un distintivo que los comercios adheridos podrán colocar en sus escaparates para informar a la ciudadanía.

La campaña forma parte de la estrategia municipal impulsada en los últimos años para fomentar el bienestar animal, promover la tenencia responsable y favorecer una mayor integración de las mascotas en la vida social, comercial y comunitaria, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Esta actuación se suma a otras iniciativas municipales para mejorar la calidad de vida de los animales de compañía, como la reciente apertura del nuevo parque canino de Guarnizo, una instalación de más de 1.100 metros cuadrados para el disfrute, el ejercicio y la socialización de las mascotas. El recinto cuenta con zonas de sombra, fuente y un circuito de agility que amplía las opciones de ocio y bienestar para propietarios y animales.

Junto a esta infraestructura, el Consistorio continúa impulsando actividades de sensibilización y convivencia como el 'Paseo perruno', una cita consolidada que fomenta hábitos responsables, promueve el ejercicio al aire libre y fortalece el vínculo entre vecinos y animales de compañía.

Además, se han instalado fuentes distribuidas por distintos puntos del municipio para que tanto las personas como sus mascotas puedan refrescarse durante sus paseos.

El concejal de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Óscar Osorio, ha destacado que esta campaña supone "un paso más en el compromiso del Ayuntamiento con el bienestar animal y la convivencia responsable. Queremos seguir ampliando los espacios, servicios e iniciativas que faciliten la integración de las mascotas en la vida cotidiana y respondan a las necesidades de las familias que conviven con animales", ha dicho.

Con esta nueva acción, la administración local continúa reforzando su apuesta por el bienestar animal mediante iniciativas que favorecen una convivencia respetuosa, responsable y beneficiosa tanto para las personas como para sus mascotas.