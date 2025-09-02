Astillero presenta a la Asociación de empresarios del Polígono el proyecto de Ordenanza de residuos y limpieza viaria - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Astillero ha organizado una reunión con la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial con el fin de presentarles la nueva Ordenanza de Gestión de Residuos Urbanos y Limpieza de Vías Públicas para la que el Consistorio ha abierto un periodo de consulta pública.

Durante el encuentro, se han expuesto los principales objetivos de esta normativa, que busca mantener calles y espacios públicos limpios, seguros y saludables, reducir la generación de residuos y fomentar la reutilización y el reciclaje, ha explicado la Administración local en un comunicado.

La ordenanza también fija el marco legal y las competencias municipales en la gestión de residuos, el control de incumplimientos y la vigilancia de su cumplimiento

Uno de los aspectos más relevantes para el ámbito empresarial es la regulación específica para el Polígono Industrial, que contempla la instalación de islas de contenedores exclusivos para residuos urbanos, la obligación de las empresas de contratar gestores autorizados para sus residuos industriales y la supervisión municipal para garantizar el uso correcto de estos espacios.

El concejal de Limpieza Viaria, Alejandro Hoz, ha trasladado durante la reunión el deseo del equipo de Gobierno de que esta ordenanza sea fruto de la participación ciudadana y empresarial, "porque solo con la implicación de todos lograremos un municipio más limpio y responsable".

En el encuentro se ha recalcado la importancia de que éste sea un proceso participativo, para lo que se ha invitado a los empresarios y vecinos a realizar sus aportaciones. En este sentido, el plazo de alegaciones finaliza el próximo día 7.

Con la entrada en vigor de la normativa se refuerzan los servicios municipales de limpieza y recogida, se promueven campañas de sensibilización y se aplicará un régimen sancionador proporcional a la gravedad de las infracciones, bajo el principio de "quien contamina paga".