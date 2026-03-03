Astillero presenta una programación abierta y participativa para conmemorar el 8M - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha presentado la programación organizada con motivo del Día Internacional de la Mujer, una agenda de actividades que se desarrollará los días 6 y 7 de marzo y que combina actos simbólicos, propuestas participativas, música en directo y un reconocimiento público a mujeres que destacan por su importante contribución en diversos sectores de población.

El programa comenzará el viernes 6 de marzo a las 11.30 horas con el reparto de flores y pulseras conmemorativas en la Plaza del Mercado, una acción simbólica para acercar la jornada a la ciudadanía.

Por la tarde, a las 16.30 horas, tendrá lugar una clase abierta de defensa personal en la plaza situada detrás del Ayuntamiento; una iniciativa enfocada a la seguridad y el empoderamiento en un entorno accesible para todos los públicos.

La programación continuará el sábado 7 de marzo con una sesión vermú a cargo de Ana Chao, que tendrá lugar a las 13.30 horas en la Plaza de Churruca.

A las 19.00 horas, el Espacio Fermín Molino acogerá el plato fuerte de la jornada, la gala 'Mujeres Dignas de Admirar', un acto en el que se reconocerá a distintas mujeres por su trayectoria y su aportación en ámbitos como el social, cultural y profesional.

Entre las homenajeadas se encuentran, por ejemplo, la diseñadora Oddete Álvarez, la escritora Conchi Revuelta y la Asociación Consuelo Berges. Además, se entregarán reconocimientos a varias vecinas más del municipio.

El cierre llegará a las 20.30 horas con el concierto del grupo The Black Girls en la Plaza del Mercado.

El concejal de Política Social, Jorge González, ha señalado que "el 8M es una fecha para reflexionar, pero también para reconocer y visibilizar el papel fundamental que desempeñan las mujeres en nuestro municipio. Queremos que esta programación combine una gran participación y adquiera el simbolismo y reconocimiento merecido, generando espacios donde la igualdad no sea únicamente un mensaje, sino una realidad compartida".