Astillero rinde homenaje a las víctimas del terrorismo

El director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Ignacio Sáez, asiste al acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Astillero. - GOBIERNO DE CANTABRIA

ASTILLERO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Astillero ha rendido homenaje a las víctimas del terrorismo con el descubrimiento de una placa conmemorativa este sábado.

El director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu, ha estado presente en este acto, que también ha querido destacar el trabajo de las Fuerzas Armadas, Cuerpos de Seguridad del Estado, Seguridad Privada y Emergencias, ha explicado el Ejecutivo en un comunicado.

Sáez Bereciartu ha recibido una de las condecoraciones en reconocimiento al compromiso del Gobierno cántabro con las víctimas del terrorismo, así como de sus familiares.

La jornada de homenaje, celebrada en la sala Bretón de El Astillero, ha incluido una celebración religiosa, el izado de la bandera de España y el descubrimiento de una placa conmemorativa.

El acto ha concluido con la entrega de condecoraciones a personas destacadas por su trabajo, esfuerzo y compromiso.