ATA y ADMEC llaman a poner a los autónomos "en el centro de la agenda política" y "quitar trabas"

Desayuno empresarial organizado por la Asociación de Empresarias de Cantabria (ADMEC) con el presidente de ATA, Lorenzo Amor - GOBIERNO

SANTANDER, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los presidentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, y de la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), Eva Fernández Cobo, han hecho un llamamiento a las administraciones para que pongan a los autónomos "en el centro de la agenda política" y trabajen para "quitar trámites" y "trabas burocráticas".

Amor ha acudido este jueves a Santander para participar en un desayuno organizado por la asociación de mujeres empresarias de la región, en el que también han estado el consejero cántabro de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y la alcaldesa de la capital, Gema Igual.

En el encuentro han puesto de manifiesto la situación de "hartazgo" de los autónomos, cada día con "más trabas, más burocracia, más trámites y más zancadillas", una presión fiscal que "sigue elevándose" y cotizaciones que "siguen ahogándonos", ha denunciado el presidente de ATA.

"La situación de los autónomos es una situación en estos momentos compleja para la inmensa mayoría". "Cada día tenemos una zancadilla nueva", por lo que "esto tiene que empezar a cambiar" y debe hacerlo "en base al diálogo, al acuerdo y al consenso", ha reivindicado.

En contraposición, Amor ha celebrado la tendencia de Cantabria tras haber "dado la vuelta a los datos", ya que anteriormente "venía perdiendo autónomos mes a mes", pero en el último año ha sumado 51.

Algo que ha atribuido Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria, elaborado con "diálogo y acuerdo". "Tenemos que seguir en esta línea de impulsar medidas que fortalezcan el emprendimiento, que ayuden a consolidar a los autónomos que inician una actividad y a los que llevan más tiempo", ha apostillado.

También ha trasladado el apoyo de ATA a la iniciativa del Gobierno de Cantabria de solicitar que el 10 de marzo se declare como Día Europeo del Trabajador Autónomo, porque "es muy importante que dejemos de ser los olvidados" y que se dedique una jornada a quienes "construyen Europa generando empleo, actividad y cohesión social".

LAS AUTÓNOMAS, EL "DOBLE DE BARRERAS"

Por su parte, la presidenta de ADMEC ha lamentado que las mujeres empresarias se enfrentan al "doble de barreras", porque a problemas como los costes fiscales o la burocracia se suman la conciliación y el cuidado de familiares.

Así, ha subrayado la importancia del sector femenino dentro del tejido empresarial y ha pedido que se tomen medidas, porque "si este sector se hunde, no vamos a poder seguir avanzando".

Desde la Administración, el consejero de Empleo ha celebrado también que Cantabria ha revertido la tendencia negativa de "constante pérdida de autónomos" que tenía e igualmente lo ha atribuido al primer plan de apoyo al sector, elaborado "conjuntamente" con los afectados y que "está dando unos resultados excelentes".

En este sentido, Arasti ha asegurado que el Gobierno de Cantabria "se apoya mucho en la sociedad civil porque haciendo las cosas entre todos se hacen más cosas, más rápido y mejor".

Finalmente, la alcaldesa de Santander ha lamentado que en ocasiones la economía de los autónomos se ve "comprometida" al hacer frente a los impuestos, y ha señalado que, aunque "hay que pagarlos", la Administración debe ser "cercana y comprensiva".

"Ojalá que las administraciones ayuden, pero si no ayudan, que no entorpezcan y sobre todo que no lastren", ha dicho.