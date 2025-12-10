ATA celebra que Cantabria pague cuotas de autónomos de baja: "Es un alivio que una administración apuesta por nosotros"

Archivo - El presidente de ATA, Lorenzo Amor - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos (ATA), ha valorado positivamente el anuncio del Gobierno de Cantabria de que sufragará las cuotas a la Seguridad Social de autónomos los dos primeros meses de baja por enfermedad.

Con esta medida, el Ejecutivo regional recoge la solicitud que manifestó el presidente nacional de ATA, Lorenzo Amor, el pasado 4 de diciembre en un desayuno organizado por la Asociación de Mujeres Empresarias de Cantabria (ADMEC), al que asistió también el consejero cántabro de Industria, Eduardo Arasti, que este miércoles ha hecho el anuncio durante el pleno de la Mesa de Empleo Autónomo.

"El pasado día 4 en Santander solicité al Gobierno de Cantabria que ayudara a los autónomos de baja asumiendo el coste de la cuota de Seguridad Social durante los primeros 60 días de baja. Hoy lo han confirmado y autónomos y autónomas cántabras tendrán una ayuda fundamental", ha declarado Amor.

"Es un alivio saber que una administración apuesta por nosotros", ha añadido tras subrayar que los autónomos "siguen asfixiados por las trabas, trámites, impuestos, cotizaciones...".

En concreto, el Gobierno cántabro ha dado a conocer esta mañana que cubrirá a los autónomos sin asalariados a su cargo las cuotas a la Seguridad Social de los dos primeros meses de situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, es decir, enfermedad o accidente no laboral, así como a todos los autónomos, tengan o no asalariados a su cargo, en caso de enfermedad grave.

ATA ha celebrado que con esto los autónomos "tendrán el respaldo y alivio que proporcionará el Gobierno de Cantabria", que cubrirá el 100% de la cuota ingresada hasta un máximo de 700 euros en total.

"LOS AUTÓNOMOS TAMBIÉN NOS PONEMOS MALOS"

La presidenta de ATA Cantabria, Ana Cabrero, también ha valorado "muy positivamente" la decisión. "Los autónomos también nos ponemos malos, y aunque tiene que ser grave para que nosotros nos demos de baja, se agradece poder tener este apoyo".

En paralelo, ha aprovechado para apoyar la solicitud del Gobierno de Cantabria de declarar el 10 de marzo como Día Europeo del Autónomo, porque "es necesario que nos vean, que nos oigan".