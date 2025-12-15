El Ateneo rinde homenaje a Elena Quiroga en el 30 aniversario de su fallecimiento

La directora general de Cultura y Patrimonio Histórico, Eva Guillermina Fernández, asiste al Homenaje a Elena Quiroga en el 30º aniversario de su fallecimiento - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Santander ha celebrado este lunes un homenaje a la escritora santanderina Elena Quiroga con motivo del 30 aniversario de su fallecimiento, que ha contado con la asistencia de la directora general de Cultura y Patrimonio, Eva Guillermina Fernández, quien ha destacado la contribución de la novelista a la literatura española del último siglo.

El evento ha incluido una mesa redonda formada por las editoras Raquel Bada y Lucia Pla, la filósofa e investigadora Rosa Conde y la periodista cultural Olga Agüero, quienes han repasado distintos aspectos de su trayectoria literaria.

También ha asistido al acto en el Ateneo Carlos Sánchez de Boado, heredero de su legado.

El objetivo de este encuentro es reivindicar la obra de esta escritora cántabra y mantenerla viva en la actualidad para que sea conocida por las nuevas generaciones.

Novelista nacida en Santander, Elena Quiroga es autora de una extensa obra narrativa en prosa que, junto a la de otros escritores como Carmen Martín Gaite, Rafael Sánchez Ferlosio, Ignacio Aldecoa, Ana María Matute y Juan García Hortelano, jugó un papel clave en el auge de la novela española entre los años 50 y 60.

Se la considera una de las voces femeninas más relevantes de su generación, con rasgos comunes como la preocupación por las injusticias de la vida y la explotación temática de las experiencias, especialmente durante la infancia y adolescencia.

Ganadora del Premio Nadal en 1951 con 'Viento del norte', fue la segunda mujer en entrar en la Real Academia Española, tras Carmen Conde. Elegida en 1983, tomó posesión en 1984.