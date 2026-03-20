Atropellados dos hombres en Santander cuando cruzaban por sendos pasos de peatones

Archivo - Urgencias del Hospital Valdecilla - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres han resultado heridos este jueves al ser atropellados por sendos turismos cuando cruzaban por pasos de peatones en la calle Vargas y en Las Portillas. Los dos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El primero, de un hombre de 65 años, se produjo sobre las 12.00 horas en la calle Vargas. Tras el atropello, el vehículo derribó cuatro motocicletas que estaban aparcadas en el lugar.

El segundo, en el que resultó herido un hombre de 71 años, tuvo lugar a las 18.30 horas en la calle Las Portillas.