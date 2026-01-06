Aumentan a ocho los tramos de carreteras de Cantabria donde se precisan cadenas

Archivo - Una carretera nevada en Cantabria - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de carreteras en las que es preciso el uso de cadenas en Cantabria para poder circular a causa de la nieve se ha ampliado en las últimas horas de este martes, Día de Reyes, y a las 15.00 horas ya ascienden a ocho.

Así, si a primera hora de la mañana se precisaban en los puertos de montaña de La Sía (CA-665) y Palombera (CA-280) y en parte de la carretera de Reinosa a Brañavieja (CA-183), ahora se necesitan también en otros puntos.

Se han añadido los puntos kilométricos del 11 al 32 de la CA-280; del 0 al 13,5 de la CA-273; del 0 al 29,9 de la CA-272; hasta el 18,4 de la CA-284; hasta el 20,4 de la CA-730, y hasta el 21 de la CA-171.

Además, se debe circular con precaución en los puertos de La Matanela (CA-633), Piedrasluengas --en este caso tanto desde la CA-281 como desde la CA-184)-- y Lunada (CA-643) y entre los puntos kilométricos 0 y 23,5 de la CA-185 y del 3 al 14 de la CA-183, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de la web de Carreteras de Cantabria, dependiente del Gobierno regional.

Además, siguen cerrados desde hace un mes el acceso al mirador Fuente del Chivo (CA-916) y a Collado de Llesba (CA-893).