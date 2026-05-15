El autobús del ascenso del Racing recorrería Santander el domingo por la tarde antes de la celebración en el estadio

Archivo - Celebración del ascenso a del Racing a Segunda División en mayo de 2022 - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Un autobús con la plantilla del Racing recorrerá las principales calles de Santander este domingo por la tarde si el club consuma su ascenso a Primera División, posiblemente en torno a las 20.00 horas, con destino a Los Campos de Sport para dar comienzo a la celebración oficial.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha avanzado que se trabaja en este escenario tras presidir esta mañana la Junta de Seguridad extraordinaria para el partido del Racing contra el Valladolid de este sábado, aunque ha señalado que será el club quien dé a conocer más detalles.

El evento del domingo en el estadio tendría el mismo aforo que los partidos, de unas 22.000 personas, ya que los aficionados estarían en sus gradas como habitualmente -y no en el terreno de juego-. Así, no necesitarán entrada específica porque podrán acceder con sus carnés.

Las localidades sobrantes, unas 4.000 o 4.500, se pondrían a disposición de los simpatizantes que estén inscritos a través de la página web del equipo.

Previamente, para el partido que se disputará este sábado a las 18.30 horas, el autobús del Racing saldrá de las instalaciones 'Nando Yosu' en La Albericia sobre las 16.15, con llegada prevista en torno a las 16.40 horas a Los Campos de Sport, tras un recorrido que realizará por la Avenida de Los Castros.

De cara s su llegada, habrá una zona habilitada con vallas en la parte más próxima al estadio para evitar que los aficionados invadan la calzada.

Respecto al recorrido del autobús, que no transcurre por la S-20 como en otras ocasiones, el delegado ha indicado que es una decisión del Racing por tratarse esta vía de una zona de aparcamiento para los aficionados de fuera de Santander.

A preguntas de los medios, Casares ha mostrado el "máximo respeto" a la decisión del club de celebrar el ascenso en el estadio en lugar de en el balcón del Ayuntamiento. "Lo que tenemos que hacer todas las instituciones es apoyar lo que quiera el Racing". "A mí el estadio me parece una ubicación perfecta permite acoger a muchísimos aficionados", ha dicho.

Además, a su juicio "lo importante" es poder celebrar que "por fin tantos años después volvamos a Primera División" y "que toda Cantabria nos volquemos con el equipo.