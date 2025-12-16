Un autobús inglés ofrecerá conciertos por Cantabria para recuperar la tradición del paso urbano navideño - GOBIERNO DE CANTABRIA

Gobierno, Cámara y COERCAN promueven esta iniciativa SANTANDER 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional, la Cámara de Comercio de Cantabria, y la Federación del Comercio de Cantabria (COERCAN) han puesto en marcha una campaña navideña de dinamización comercial dentro del programa 'ComPremio Cantrabria' con el objetivo de recuperar la tradición del paseo urbano navideño, generando un punto de atracción visual y emocional.

Para ello, un autobús inglés rojo de dos pisos que se transforma en un escaparate vivo, ofreciendo un concierto íntimo y único, con una propuesta artística y urbana innovadora que fusionará música en directo, estética navideña y evocación del comercio tradicional.

El autobús se podrá visitar mañana, de 18.00 a 20.00 horas, en la explanada de la zona norte del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla; el 23 de diciembre en Maliaño (Camargo), de 17.45 a 19.45 horas, y el 29 de diciembre en Solares (Medio Cudeyo), de 18.00 a 20.00 horas.

Cada jornada contará con tres pases de 20 minutos para que todos los visitantes puedan disfrutar de esta experiencia musical.

El autobús estará iluminado desde el interior con una luz cálida, de tal manera que la planta baja actúa como un escaparate musical y, a través de las ventanas, el público puede disfrutar de un concierto en el que Larisa, cantante y finalista del programa de televisión 'La Voz', interpretará un repertorio de jazz y swing navideño, pensado para todos los públicos.

La experiencia se complementa con un trío de jazz, compuesto por piano, contrabajo y batería, creando un ambiente festivo, elegante y de calidad, propio de un producto cultural de calidad.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es "impulsar el flujo de peatones, crear un hito visual y experiencial que atraiga visitantes y genere conversación, además de fomentar el consumo vinculado a experiencias culturales de calidad y reforzar la identidad navideña de los espacios".