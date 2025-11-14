Los autores de los dos atracos en Torrelavega están identificados y pasarán a disposición judicial en las próximas horas

Zona de Torrelavega donde se encuentra el bar donde se produjo el atraco - EUROPA PRESS

TORRELAVEGA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los autores del atraco al bar estanco Casa Barquín de Campuzano el pasado miércoles y a la gasolinera de Torres, un día después, están identificados y pasarán a disposición judicial en las próximas horas.

En el caso del bar, la Policía Nacional localizó en Santander y detuvo a las pocas horas a uno de los posibles implicados. "Ya tenemos algunos puestos a disposición judicial y otros lo serán en las próximas horas".

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, que ha señalado que "el origen de estas situaciones" es el tráfico de drogas "y por tanto, lo que tenemos que actuar es en la raíz: cuando suceden los problemas reaccionamos de manera correcta pero tenemos que reaccionar antes para evitar que sucedan", ha señalado.

A preguntas de la prensa en la inauguración de una exposición por el 40º aniversario de la asociación AMAT, el regidor ha abogado por "poner los medios necesarios para actuar sobre la prevención" para tratar de evitar situaciones como éstas.

Y en este sentido, ha considerado "imprescindible" la reunión que ha solicitado a la Delegación del Gobierno, cuyo titular, Pedro Casares, ya le ha emplazado a un encuentro el próximo lunes 17.

López Estrada ha destacado que la "respuesta" tanto de la jefa superior de Policía, Carmen Martínez, y de su antecesor, Héctor Moreno, como la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional en Torrelavega "ha sido, es y será exquisita con la ciudad", pero "lo que no podemos permitir es que sucesos que se han producido durante esta semana se produzcan en nuestra ciudad de manera frecuente o recurrente", ha señalado.

Al respecto, el alcalde ha abogado por implementar las medidas necesarias "que estimemos y que estimen la Dirección General de Policía, la Delegación del Gobierno y la Comisaría de Torrelavega para poner fin a esta situación".