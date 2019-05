Autorizado el convenio para el servicio de extinción de incendios de Camargo, por 600.000 euros

Publicado 23/05/2019 13:56:06 CET

Tramitadas inversiones y ayudas por más de 15,6 millones de euros

SANTANDER, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha aprobado hoy el convenio con el Ayuntamiento de Camargo para la extinción y prevención de incendios en la comunidad autónoma y fuera del término municipal, con una dotación de 600.000 euros en los próximos cuatro años.

El acuerdo, con una vigencia de cuatro años, contempla el uso de los medios personales y materiales del parque de bomberos de Camargo, cuya actuación será requerida desde el Gobierno a través del teléfono de emergencias 112, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.

El Ayuntamiento se compromete así a prestar servicios de prevención y extinción de incendios en distintos municipios de su zona de influencia. Por su parte, el Gobierno resarcirá económicamente el coste por el incremento de esta actividad por la ampliación de su territorio de influencia.

En su reunión de hoy, en la que se han tramitado inversiones y ayudas por más de 15,6 millones de euros, el Ejecutivo ha aprobado las ayudas a los partidos políticos correspondientes al 30% de la subvención percibida en las últimas elecciones al Parlamento de Cantabria. En virtud de este porcentaje, el PP recibirá 68.051 euros; el PRC, 56.217; el PSOE, 27.666; Podemos, 14.095, y Ciudadanos, 1.243 euros.

Asimismo, en Medio Rural ha autorizado el convenio ejecutivo del acuerdo marco con la Red Cántabra de Desarrollo Rural para potenciar Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria, por 1,3 millones.

También ha autorizado encomendar a Tragsa el servicio de apoyo al uso público en la vertiente cántabra del Parque de Picos de Europa 2019-2022 por 353.390 euros. Los trabajos incluyen mantenimiento de infraestructuras básicas y del medio natural, así como disponer de los medios precisos para labores de prevención de incendios forestales.

Igualmente se ha aprobado la ejecución, a través de Tragsa, del proyecto de tratamiento selvicola en el pinar del Parque de las Dunas de Liencres, por 134.020 euros; así como la ejecución del servicio de apoyo a la gestión de este parque, por 58.769 euros.

Además, se ha encomendado a Tragsa otros dos proyectos de restauración ambiental en el área asociada a la Fuente-Lavadero de la Regulesia, en Elechas (Marina de Cudeyo), por 39.884 euros, y de otra zona degradada en el Paraje de la Cucabrera (Ribamontán al Mar), por 37.727 euros.

PLAN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE SIERRALLANA

En materia de Política Social, se ha dado el visto bueno al Plan Director del Centro de Atención a la Dependencia de Sierrallana, un "ambicioso" programa de reconstrucción del centro para adaptarlo progresivamente a un modelo de atención "personalizado" centrado en las necesidades de los residentes.

Tras la ejecución en estos momentos de un nuevo módulo 1, se propone una reforma estructural en varias fases, consistentes en demoler los actuales módulos 2 y 3, y la ejecución de otros, junto a la redistribución de espacios comunes en el módulo central.

En la propuesta diseñada por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) se define la distribución por áreas y el modelo de espacios, según el cual se deberán ajustar los servicios asistenciales con su nivel y recursos, así como los objetivos de gestión del centro, que incluyen la previsión de la demanda futura

Por otro lado, se ha aprobado el decreto por el que se establecen las directrices de política general sobre la incorporación de criterios y cláusulas sociales en la contratación del sector público de Cantabria.

Además, se ha aprobado el decreto del reglamento sobre organización y funcionamiento del Consejo de Diálogo Social de Cantabria, que crea un marco institucional "duradero" como máximo órgano de encuentro y participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Gobierno de Cantabria. El Consejo está integrado por el presidente y 11 vocales: tres en representación del Gobierno y cuatro en representación, respectivamente, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

OTROS ACUERDOS

Por otra parte, el Gobierno ha concedido una subvención de 80.000 euros al Ayuntamiento de Colindres para la reforma del edificio de la Casa de Música, sede de la Oficina de Empleo de la localidad.

En Educación, se han aprobado convenios con la Federación Cántabra de Judo y Deportes Asociados y la Federación Cántabra de Actividades Subacuáticas para la impartición de los títulos de técnico deportivo y técnico deportivo superior de Judo y Defensa Personal, y del de técnico deportivo en Buceo con Escafandra Autónoma, pertenecientes a las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial en Cantabria.

También se ha autorizado el convenio con el Ministerio de Educación para promover el uso de la programación informática en la Educación Primaria; y sendos acuerdos de colaboración con las empresas Equipos Nucleares (ENSA) y Enwesa Operaciones para impulsar la Formación Profesional con proyectos de FP Dual.

Además, se ha aprobado un acuerdo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana para obras de mejora del Colegio de Educación Infantil y Primaria 'José Escandón' de Soto de la Marina, por 14.060 euros.

En Innovación, se ha autorizado el convenio entre el Gobierno de Cantabria e International Business Machines (IBM España) para el desarrollo del Programa de Aceleración Empresarial.

Se ha autorizado a Sodercan la concesión de préstamos participativos convertibles en las condiciones reguladas en el programa Start up Capital Cantabria a las empresas Atlantiks Surf Factory, Park Here Now, Bound 4 Blue y Metaltec Naval, por un total de 550.000 euros.

Se ha autorizado una subvención de 80.000 euros a la Fundación Naturaleza y Hombre para actuaciones en el Anillo Verde de la Bahía de Santander.

Se han aprobado también convenios con la Universidad de Cantabria para implantar un programa destinado a jóvenes procedentes del Sistema de protección a la infancia y la adolescencia; y con Cáritas Diocesana de Santander para un proyecto de atención social en el taller ocupacional de La Albericia, por valor de 40.000 euros.

CONVENIO FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Por último, se ha autorizado el segundo convenio entre el Servicio Cántabro de Salud y la Fundación Amancio Ortega Gaona en ejecución del convenio marco de 2017, que concreta parte del importe de la donación destinada a sufragar costes de actualización tecnológica y adquisición de nuevos equipamientos de detección y diagnóstico del cáncer de última generación.

Este convenio conlleva un impacto económico de 228.793,46 euros, de acuerdo con los contratos formalizados por el SCS con las empresas adjudicatarias del suministro de las nuevas unidades. En concreto, en virtud de esta donación de la Fundación Amancio Ortega, se financia la adquisición del siguiente equipamiento con destino al Hospital Valdecilla: un microtomo, un sistema robotizado para manejo y preparación de muestras de AND y ARN; un sistema de análisis y cuantificación de ácidos nucleicos para secuenciación masiva; y un ecógrafo de ginecología y obstetricia.

También se ha autorizado el contrato correspondiente a las obras de ejecución de la nueva unidad de endoscopias fase III de Valdecilla, por 1,8 millones de euros.

Y se ha aprobado el Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres del Servicio Cántabro de Salud (SCS), que tendrá una vigencia de cuatro años y ha sido negociado en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias.

Además, el Gobierno ha refrendado el acuerdo firmado con los sindicatos de medidas complementarias para la organización de la asistencia sanitaria prestada en el SCS, que incluye la previsión de creación de empleo en lo relativo al número de plazas de plantilla orgánica derivada de la reducción de la jornada semanal a 36 horas, que serán 35 en 2020, y otras medidas.