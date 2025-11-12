La avenida Doctor Diego Madrazo lucirá completamente renaturalizada en las "próximas semanas"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita las obras de renaturalización de la avenida Doctor Diego Madrazo, que entran en su "recta final" - AYUNTAMIENTO SANTANDER

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renaturalización de la avenida Doctor Diego Madrazo de Santander entran en su "recta final", están ejecutadas en un 82 por ciento y concluirán en "las próximas semanas".

Así lo ha indicado este miércoles la alcaldesa, Gema Igual (PP), durante una visita a la zona para supervisar los trabajos y en la que ha estado acompañada de representantes de la asociación de vecinos de Cueto.

Según ha indicado, en este momento las labores se centran en la plantación de los 129 árboles y arbustos que completarán la transformación de la antigua mediana en un corredor verde a modo de bosque urbano.

Entre las tareas ya finalizadas se encuentran la demolición de casi 6.000 metros cuadrados de baldosa y 1.180 metros lineales de bordillo; la instalación de 17 imbornales y 6 estanques, así como la pavimentación de caminos con materiales permeables.

Además, ya se han repuesto 46 puntos de luz de los 62 previstos y se han trasplantado 83 árboles a distintas zonas de Santander, como Ricardo López de Aranda, Rosalía de Castro, el colegio Verdemar, así como a los alcorques vacíos de la propia calle Doctor Diego Madrazo.

Quedan por culminar las plantaciones de árboles y arbustos, la finalización del pavimento natural y la colocación de mobiliario urbano y elementos de señalización que completarán la transformación de la avenida, ha informado el Ayuntamiento.

El proyecto transformará la mediana en un espacio con 4.500 metros cuadrados de zonas verdes y 1.500 de pavimento permeable, atravesado por caminos sinuosos, estanques, pequeñas plazoletas, protegidas del tráfico mediante barreras vegetales, y un nuevo paso de cebra.

Durante la visita, la regidora ha subrayado que esta intervención, enmarcada en el proyecto 'Santander Capital Natural', constituye un "ejemplo del modelo de ciudad en el que trabaja el Consistorio: más verde y más amable con las personas".

Igual ha destacado que la actuación está permitiendo devolver la naturaleza a un espacio antes dominado por baldosas de hormigón, creando un entorno más saludable y atractivo para los vecinos y para toda la ciudad.

"Cueto es una de las áreas de la ciudad más alejadas del centro y en expansión, por lo que debemos prestar especial atención para que su desarrollo urbano mantenga la coherencia con las nuevas directrices medioambientales. Pasear hoy por esta alameda, que antes era completamente dura, es hacerlo por un entorno sostenible y mejor para todos", ha opinado.

La alcaldesa ha señalado que este tipo de actuaciones ejemplifican la estrategia de integración de la infraestructura verde en la ciudad, impulsando al mismo tiempo la renovación urbana y la mejora ambiental.

"Queremos que Santander sea una referencia en sostenibilidad urbana y proyectos como este muestran cómo la naturaleza puede convivir con la ciudad, ofreciendo bienestar, sombra y biodiversidad", ha remarcado.

Igual ha destacado que continúan las iniciativas para potenciar el papel que ya juegan las zonas verdes de la ciudad, para paliar los efectos del cambio climático e incrementar la resiliencia urbana de la mano de Santander Capital Natural y ha puesto como ejemplos la naturalización de patios escolares, la restauración de áreas degradadas por la presencia de plumero o la plantación de 25.600 árboles para alcanzar el objetivo de 1 árbol por cada 3 habitantes.

OTRAS ACTUACIONES EN CUETO

Con motivo de su visita a la zona, la alcaldesa ha atendido además a los vecinos de la plataforma sobre el aparcamiento de autocaravanas, a quienes ha trasladado que el Ayuntamiento continúa con la hoja de ruta acordada.

Una vez que se adjudique la dirección de obra, se abordará el modificado del proyecto comprometido con los vecinos, que tendrá en cuenta sus puntos de vista.

"Tenemos en marcha varios proyectos para continuar mejorando Cueto. Si ahora estamos en Diego Madrazo, próximamente comenzaremos las obras de la subida al faro, el aparcamiento de Mataleñas, y también la actuación en el lavadero de Fumoril, que presentaremos a los vecinos en las próximas semanas", ha detallado Igual.