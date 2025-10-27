Una avería en el avión Edimburgo-Santander retrasa dos horas el vuelo de vuelta

SANTANDER, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El avión Boeing 737-8AS de la compañía Ryanair que ha realizado el vuelo Edimburgo-Santander de este lunes ha sufrido una avería y ha sido sustituido para el vuelo de vuelta, que saldrá con dos horas de retraso, por una aeronave Boeing 737 MAX 8-200 llegada desde Madrid.

Ryanair, cuyo vuelo ha aterrizado en la capital cántabra a las 10.26 horas y debía volver a despegar a las 11.30 horas, ha enviado un nuevo aeroplano, que está previsto que aterrice en el Aeropuerto Seve Ballesteros a las 12.55 horas y vuelva a despegar hacia la capital escocesa a las 13.25 horas.