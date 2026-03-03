La avería simultánea de tres vehículos de basuras provoca retrasos en la recogida de Camargo

Archivo - Nuevos contenedores de basura con basura en foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha informado este martes que en los últimos días se han producido averías simultáneas en tres camiones del servicio de recogida de residuos, lo que ha provocado "retrasos acumulados" en varias zonas del municipio.

Ante este hecho, el Consistorio ha incorporado un camión de carga lateral que comenzará a operar en las próximas horas, que se sumará al camión de carga trasera con el que se ha venido trabajando estos días para mitigar la situación.

Este refuerzo permitirá ampliar la capacidad de recogida y agilizar la retirada de residuos acumulados, ha indicado el Ayuntamiento.

Asimismo, se han reorganizado las rutas para optimizar los recursos operativos, se han activado servicios extraordinarios para acelerar la retirada en los puntos más afectados y se ha priorizado la recogida en las zonas con mayor densidad poblacional y las áreas comerciales.

El Ayuntamiento prevé que el servicio recupere progresivamente la normalidad en los próximos días, conforme finalicen las reparaciones de los camiones. Para ello, se ha activado un plan de choque al que se incorporarán más medios de los habituales.

El equipo de Gobierno, "plenamente consciente de las molestias que esta situación está generando, ha actuado desde el primer momento con todos los medios disponibles para normalizar la prestación lo antes posible", ha afirmado.

En su opinión, esta situación pone de relieve la necesidad de avanzar en la modernización del servicio. El nuevo contrato de recogida, que está a punto de salir a licitación, incluirá la renovación integral de la flota y una mejora estructural de la prestación a medio plazo.