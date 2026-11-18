Archivo - Una persona hace fotos del oleaje en Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado los avisos naranja (peligro importante) y amarillo (peligro bajo) por fenómenos costeros adversos en el litoral de Cantabria hasta el viernes 20, por lo que el Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

El riesgo se encuentra ya activo, con nivel amarillo hasta las 12.00 horas del día de hoy, por la incidencia de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros. A partir de esa hora se recrudecen las condiciones en la costa pasando el aviso a naranja hasta las 18.00 horas del viernes.

La previsión para ese periodo temporal es de mar combinada del noroeste de 5 a 7 metros, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7) que podrá ser superior, alcanzando rachas de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

Pasado este nivel de riesgo se retoma el amarillo hasta el final de la jornada del viernes, con previsión para esta franja horaria de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros.

RECOMENDACIONES

Por la llegada de mala mar el Gobierno solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.