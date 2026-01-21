AVUTCAN alerta de la "inseguridad jurídica y colapso municipal" que provoca el decreto de viviendas turísticas

SANTANDER 21 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Cantabria (AVUTCAN) ha trasladado su preocupación por la "grave inseguridad jurídica", el "colapso municipal" y el "trato desigual" que está generando la aplicación del decreto que regula las viviendas turísticas, actualmente recurrido ante los tribunales por esta entidad.
AVUTCAN ha denunciado que esta norma impone a "miles" de propietarios la obligación de aportar, en un plazo máximo de ocho meses, un certificado de compatibilidad urbanística emitido por los ayuntamientos, "sin que se hayan asignado recursos económicos ni técnicos para que las administraciones locales puedan asumir esta carga".
Además, ha advertido que muchos municipios carecen de planeamiento urbanístico actualizado o de medios suficientes para emitir estos certificados, lo que "está provocando retrasos prolongados, criterios dispares entre ayuntamientos y una situación de bloqueo administrativo que hace materialmente imposible el cumplimiento para numerosos ciudadanos que actúan de buena fe".
En este contexto, la asociación ha alertado de que el ciudadano "puede verse gravemente perjudicado por una situación que no le es en absoluto imputable", ya que el cumplimiento del decreto "queda condicionado" a la respuesta de los ayuntamientos, a los que el Gobierno de Cantabria "ha obligado a pronunciarse sin medios, sin financiación y, en muchos casos, sin un marco urbanístico adecuado".
"Esta situación expone a pequeños propietarios y familias a un riesgo real de cese de actividad o pérdida de su inscripción registral por causas completamente ajenas a su comportamiento, generando una clara desigualdad entre ciudadanos en función del municipio en el que se ubique la vivienda", ha alertado en un comunicado AVUTCAN, que ha añadido que esta problemática ya fue advertida con antelación.
Además, la asociación ha apuntado que existen precedentes judiciales que exigen tratar estos casos "con máxima prudencia y respeto a la seguridad jurídica" mientras existan "dudas" legales y urbanísticas para evitar "efectos irreversibles" .
Finalmente, AVUTCAN ha pedido soluciones "inmediatas, realistas y proporcionadas" que eviten que la falta de medios en la administración local derive en "perjuicios irreparables para miles de propietarios que han venido ejerciendo su actividad de forma legal en Cantabria".