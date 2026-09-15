Las ayudas del 'cheque bebé' de 600 euros de Polanco se dirigen este año a unas 40 familias

Archivo - Bebés de Polanco cuyas familias reciben ayudas a la natalidad - AYTO - Archivo

POLANCO 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Polanco ha abierto la nueva convocatoria de ayudas a la natalidad, el denominado 'cheque bebé', una iniciativa que permitirá acompañar con 600 euros la llegada de cerca de 40 niños nacidos y empadronados en el municipio durante 2025.

Podrán beneficiarse los progenitores de niños nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 y empadronados como alta por nacimiento en Polanco, ha indicado el Consistorio.

Al menos uno de ellos deberá acreditar una antigüedad mínima de un año en el padrón municipal y la familia tendrá que comprometerse a mantener su residencia en el municipio durante los dos años posteriores a la concesión.

El programa dispone de una consignación máxima de 22.200 euros y establece un pago único por cada menor que cumpla los requisitos, unas ayudas que son compatibles con las concedidas por otras administraciones y que podrán solicitarse hasta el 28 de septiembre, tanto de manera presencial en las oficinas del Ayuntamiento como mediante la Sede Electrónica municipal.

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz Fernández, ha invitado a las familias a participar en la convocatoria y ha destacado que "cada nacimiento supone la llegada de un nuevo vecino y la oportunidad de seguir construyendo el futuro del municipio, por lo que ha defendido la continuidad de una ayuda creada para respaldar a las familias y contribuir a fijar población".

Según ha explicado, el Ayuntamiento mantiene el importe de 600 euros por hijo, pero también complementa este apoyo con programas de conciliación durante los periodos no lectivos, el servicio Madrugadores, la Casa Joven y los recursos educativos dirigidos a las primeras edades.

La previsión de este año sitúa el número de posibles beneficiarios cerca de los 40, después de que en 2025 las ayudas llegasen a las familias de 37 niños nacidos durante 2024.

Un año antes, en 2024, fueron 26 los menores incluidos en el programa, todos ellos nacidos y empadronados en 2023.