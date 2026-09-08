El Ayuntamiento y los alojamientos turísticos refuerzan su colaboración en torno a Torrelavega Slow

Reunión entre el Ayuntamiento y el sector de alojamientos turísticos de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Torrelavega ha presentado al sector de alojamientos turísticos del municipio el proyecto Torrelavega Slow 2026, una iniciativa de dinamización turística que propone descubrir y disfrutar la ciudad de una forma "diferente, cercana, sostenible y sin prisas".

Con la celebración de esta reunión se ha buscado reforzar la colaboración entre ambas partes con el fin de mejorar la atención al visitante y la promoción conjunta de la capital del Besaya.

En el encuentro han participado el alcalde en funciones, Pedro Pérez Noriega; la concejala de Turismo, Cristina García Viñas; representantes de los alojamientos turísticos torrelaveguenses; el director general de Turismo y Hostelería del Gobierno, José Luis López Vielba; la jefa de Servicio de Actividades Turísticas de la Dirección General de Turismo, Carmen Mauricia García López, y técnicos municipales.

La reunión ha permitido tanto presentar al sector las diferentes actuaciones incluidas en la iniciativa, como para conocer de primera mano sus necesidades y propuestas, con el fin de avanzar en una relación "más estrecha" entre el Ayuntamiento y los establecimientos que mantienen un contacto directo con las personas que visitan la ciudad. De este modo, el encuentro se basó en "informar, escuchar y colaborar".

En este sentido, se han compartido los resultados de una consulta en la que han participado 10 de los 13 alojamientos turísticos del municipio y que ha permitido conocer mejor el perfil de sus clientes, los motivos de su estancia y las necesidades que detectan los propios establecimientos.

Entre los datos obtenidos, el 80 por ciento de los alojamientos destaca la ubicación y las buenas comunicaciones entre las principales fortalezas de Torrelavega, lo que consolida a la ciudad como "un lugar estratégico para alojarse y conocer otros puntos de Cantabria", ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Al mismo tiempo, la consulta señala oportunidades para avanzar en la desestacionalización, con perfiles vinculados no solo al turismo vacacional, sino también al trabajo, el deporte, la cultura, las ferias y los eventos.

Entre las prioridades resaltadas por el sector figuran mejorar la coordinación con el Ayuntamiento, impulsar ferias, congresos y eventos que atraigan visitantes durante todo el año y reforzar la promoción turística de la ciudad.

Además, ha continuado el Consistorio, el 90% considera que Torrelavega debería tener una mayor presencia en la promoción turística de Cantabria.

ÉXITO DEL PRIMER FIN DE SEMANA

Por otro lado, la concejala de Turismo ha realizado también un balance "muy positivo" del primer fin de semana de Torrelavega Slow.

Y es que las actividades celebradas los días 5 y 6 de septiembre, 'Respira. La Viesca al Amanecer' y 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', agotaron todas las plazas disponibles, "confirmando el interés que existe por descubrir y redescubrir nuestros recursos de una manera diferente", ha señalado.

El programa incluye 20 actividades gratuitas durante los meses de septiembre y octubre, agrupadas en diferentes experiencias vinculadas a la naturaleza, el bienestar, el patrimonio, la historia, el turismo familiar y el pasado industrial de la ciudad.

La programación continuará este próximo domingo 13, con dos nuevas propuestas gratuitas: 'Respira. La Viesca al Amanecer', que ya ha completado todas sus plazas; y 'Explora. Monte Dobra y Ruta del Cuaternario', para la que todavía quedan las últimas plazas.

La primera combina el entorno natural de La Viesca con una sesión de yoga al aire libre, mientras que la segunda propone un recorrido por el Monte Dobra y la Ruta del Cuaternario, para acercar a los participantes al patrimonio natural y a las recreaciones de animales prehistóricos integradas en el paisaje.

RED TORRELAVEGA SLOW

Uno de los principales objetivos de esta iniciativa es consolidar la Red Torrelavega Slow como un canal permanente de colaboración entre el Ayuntamiento y los alojamientos turísticos, de manera que estos establecimientos se conviertan también en un primer punto de información para sus clientes.

Para ello, se ha facilitado a los alojamientos displays con códigos QR, información actualizada sobre experiencias, rutas y actividades; folletos y materiales turísticos e información sobre agenda, gastronomía, comercio y recursos turísticos.

De este modo, el objetivo es que el visitante pueda conocer desde su propio alojamiento qué ver, qué hacer y dónde disfrutar de Torrelavega.

García Viñas ha explicado que se quiere con ello que los alojamientos "sean parte activa de la promoción de Torrelavega", dado que son "uno de los principales puntos de contacto con quienes llegan al municipio", y mejorar así la atención al visitante y reforzar la promoción conjunta de la ciudad, a través de facilitar a los establecimientos herramientas e información actualizada.

El programa completo y las inscripciones a todas la actividades, de carácter gratuito, están disponibles en Pasea Torrelavega. También se puede solicitar información en el correo electrónico slow@paseatorrelavega.es y en el teléfono 601 085 020.

Torrelavega Slow está promovido por el Ayuntamiento y subvencionado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, a través de la Dirección General de Turismo.