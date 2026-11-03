El Ayuntamiento analiza el informe sobre los daños de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero

Archivo - Cubierta Campos de Sport de El Sardinero.- Archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está analizando el informe técnico sobre los daños estructurales de la cubierta de los Campos de Sport de El Sardinero, detectados durante la ejecución de las obras de rehabilitación.

Así lo ha informado la alcaldesa, Gema Igual, este martes en declaraciones a la prensa, en las que ha anunciado que el Consistorio recibió dicho informe el pasado 30 de octubre y se encuentra ya analizándolo.

Precisamente, el Pleno de Santander aprobó este lunes por unanimidad declarar "prioritaria" la ejecución y finalización de estas obras, después de que el PSOE retirara de su propuesta la declaración de carácter "urgente".

En este sentido, la regidora ha reiterado que "no se puede declarar de urgencia una obra que ya está empezada" dado que la declaración de urgencia conlleva que los trámites de licitación sean más cortos y ese plazo "ya lo ha superado".

"La apoyamos (la iniciativa) porque pensamos exactamente lo mismo", ha dicho Igual, que ha insistido en que "la obra no está parada", sino que, al encontrarse unos "mayores desperfectos" que los inicialmente previstos, se está estudiando cómo está esa estructura.

Así, ha indicado que los técnicos tienen la "premura" de elaborar "cuanto antes" el nuevo calendario con los plazos y el nuevo organigrama del proyecto.

Las obras de la cubierta del estadio es una de las actuaciones incluidas en el convenio suscrito en 2022 entre el Ayuntamiento y el Real Racing Club no completada y que, según la licitación de noviembre de 2024 situaba el presupuesto en torno a los 1,7 millones y el plazo de ejecución en 17 meses.

Así, tras haberse "daños superiores a los previstos" en algunas zonas de la cubierta, se está a la espera del informe técnico que determine "cómo continuar y si resulta necesario modificar el proyecto".

Igual ha hecho estas declaraciones en la conmemoración del 133 aniversario de la explosión del Cabo Machichaco.