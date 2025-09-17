El Ayuntamiento de Astillero celebra la III Gran Bicicletada Escolar por la Semana Europea de la Movilidad

ASTILLERO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha organizado la II Gran Bicicletada Escolar, una acción conjunta con la comunidad educativa para impulsar la cultura ciclista y los desplazamientos activos entre la infancia y la adolescencia, tras el éxito de la primera edición, dentro de la III Gran Bicicletada Escolar por la Semana Europea de la Movilidad.

Desde las 10.00 horas, el alumnado de los distintos centros se reunirá en el Paseo de la Orconera, donde la música dará la bienvenida y creará un ambiente animado antes de iniciar un recorrido por las calles del municipio. La comitiva, de carácter lúdico, busca visibilizar una movilidad segura, saludable y responsable, reforzando la convivencia en la vía pública, ha informado este miércoles el Consistorio.

Para que la jornada sea segura y disfrutable para todos, la comitiva estará acompañada por concejales y por la Policía Local, que coordinarán la señalización temporal del recorrido. Se mantendrá un ritmo apto para todas las edades. La actividad es gratuita y abierta al alumnado. Al finalizar, en el Paseo de la Orconera se habilitará un punto de avituallamiento para repartir agua y almuerzo.

El Ayuntamiento agradece la implicación de equipos directivos, docentes y familias, y reafirma su apuesta por una ciudad más amable y sostenible, con espacios públicos que favorecen la autonomía y la seguridad de los más jóvenes.