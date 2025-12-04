El Ayuntamiento de Astillero ofrece formación operativa a la Policía Local - AYUNTAMIENTO DE ASTILLERO

ASTILLERO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Astillero ha puesto en marcha una completa formación operativa dirigida a la Policía Local del municipio, con el objetivo de mejorar la eficacia de las intervenciones y garantizar una actuación más segura tanto para los profesionales como para la población.

El Consistorio ha informado este jueves que la jornada formativa ha abordado contenidos "esenciales" para la labor policial, entre ellos, procedimientos seguros de detención, técnicas de reducción y control, y protocolos de extracción de personas del interior de vehículos. Los participantes han podido practicar distintos escenarios de intervención, reforzando la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

La formación hace hincapié en la aplicación de la fuerza mínima indispensable, un principio clave para asegurar la integridad física de todas las personas implicadas y garantizar que las actuaciones se desarrollen de acuerdo con la normativa vigente y los estándares profesionales. Asimismo, contribuye a reforzar la seguridad jurídica de la actuación policial, al unificar criterios y ajustar los procedimientos a los marcos legales establecidos.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Vicente Palazuelos, ha explicado que el objetivo municipal con esta iniciativa es "que cada intervención de la Policía Local sea lo más segura posible, tanto para los propios agentes como para las personas con las que interactúan".

"Esta formación práctica en detención, reducción y extracción de vehículos permite trabajar con técnicas actualizadas y ajustadas a la legalidad, reduciendo riesgos y mejorando la calidad del servicio que ofrecemos a los vecinos", ha enfatizado.

El Ayuntamiento ha subrayado que este tipo de iniciativas fortalece la preparación operativa de la Policía Local, mejora la coordinación en intervenciones complejas y contribuye a ofrecer un servicio público más eficiente, seguro y cercano.

Esta acción forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Astillero con la formación continua y la actualización de conocimientos en materia de seguridad ciudadana, un pilar fundamental para mantener un municipio más seguro, mejor protegido y respaldado por una actuación policial dotada de mayores garantías jurídicas.