El Ayuntamiento de Camargo organiza una excursión popular a Ribadesella el domingo 10 de mayo

El Ayuntamiento de Camargo organiza una nueva excursión popular a Ribadesella el domingo 10 de mayo - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha programado una nueva edición de la excursión popular a Ribadesella, que se celebrará el próximo domingo 10 de mayo. La jornada comenzará a las 9.30 horas con salida desde el Centro Cultural La Vidriera y permitirá a los asistentes disfrutar de una visita a esta conocida localidad asturiana, combinando tiempo libre para recorrer la villa con actividades organizadas a lo largo del día.

Esta cita, habitual dentro de la oferta municipal de ocio y participación vecinal, tiene un coste de 10 euros. Las entradas podrán adquirirse entre el 27 de abril y el 7 de mayo 2026 en el Centro Cultural La Vidriera (en la máquina ubicada en la recepción de Deportes) y en el Centro Deportivo de Cros, hasta completar un máximo de 530 plazas.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado la excursión popular de 2026 acompañado por la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez, y ha animado a los vecinos a sumarse a esta propuesta, a través de la que los camargueses "tenemos la oportunidad de convivir y fortalecer lazos".

En este sentido, ha indicado que la excursión popular "se ha consolidado como una de las citas más esperadas del calendario municipal", después del éxito de convocatorias anteriores, en las que se visitaron localidades como Potes, Liérganes o Aguilar de Campoo.

El programa previsto para el próximo 10 de mayo contempla la llegada a Ribadesella a las 11.00 horas, tiempo libre para la visita, misa en la iglesia de Santa María Magdalena y una comida de hermandad en el pabellón municipal, que contará con un menú tradicional. La tarde se completará con música y baile a cargo de Julián antes de emprender el camino de regreso, ha informado el Ayuntamiento.