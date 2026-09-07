El Ayuntamiento consensúa con los vecinos nuevas mejoras para el parque de La Teja que renovará la zona infantil - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander trabaja junto a los vecinos en la mejora del parque de La Teja y en la incorporación de nuevos equipamientos que permitan renovar este espacio y adaptarlo a las necesidades actuales y futuras del entorno. Entre otras actuaciones, se renovará la zona infantil y buscará una alternativa para el espacio que ocupa la pista de skate.

Las concejalas de Medio Ambiente, Margarita Rojo, y de Barrios, Lorena Gutiérrez, han visitado la zona junto a los vecinos para conocer sobre el terreno sus necesidades y abordar con ellos las próximas actuaciones previstas en el parque.

Entre ellas se encuentra la renovación de la zona infantil, para la que el Ayuntamiento ya cuenta con una propuesta, así como la búsqueda de una alternativa para el espacio que ocupa la pista de skate, cuya retirada ha comenzado este lunes debido a su deterioro, tras más de 25 años de antigüedad, y su escaso uso.

En la visita, los vecinos han trasladado sus propuestas y preferencias sobre el futuro uso de este espacio, que están centradas especialmente en nuevos equipamientos para los niños y las personas mayores del barrio.

Las labores de retirada de la pista de skate -con numerosas grietas y desplazamientos en algunos de sus elementos, por lo que resulta incompatible con el uso deportivo para el que está destinada- tendrán una duración aproximada de dos días. Una vez concluidas, se procederá al acondicionamiento de la superficie resultante, a la espera de concretar con los vecinos los nuevos equipamientos.

Además, el Ayuntamiento abordará las mejoras del parque desde una perspectiva global, teniendo en cuenta tanto las necesidades actuales de los vecinos como el desarrollo futuro del entorno, especialmente la prevista residencia de estudiantes de la Universidad de Cantabria.

El Consistorio continuará valorando la posibilidad de habilitar una nueva pista de skate en otro emplazamiento del municipio, de modo que pueda sumarse a la instalación existente en el parque del Doctor Morales.