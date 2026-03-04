El Ayuntamiento dice que no le corresponde el mantenimiento de la senda costera porque "las obras no están finalizadas"

Servicios de emergencias trabajan tras el colapso de la pasarela.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Medio Ambiente de Santander, Margarita Rojo, ha afirmado que el mantenimiento de la senda costera "no corresponde" al Ayuntamiento, dado que "las obras del proyecto que se comenzó a ejecutar en esa zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica, y que posteriormente se paralizó, no están finalizadas".

Y ha añadido que "es el propio Ministerio el que reconoce que las obras no están acabadas cuando redacta un nuevo proyecto", tras la paralización de los trabajos, bajo la denominación 'Finalización de la Senda Peatonal desde el Faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar'.

Así lo ha sostenido la edil en un comunicado un día después del accidente ocurrido en la zona de El Bocal, donde una pasarela colapsó y se hundió cuando la atravesaban siete jóvenes cayendo al mar y las rocas, cinco de los cuales fallecieron, una está desaparecida y otra se encuentra hospitalizada grave pero estable en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

De esta forma, ha detallado que en el propio proyecto de finalización, de agosto de 2016, se recoge que el objeto del proyecto es "la definición y valoración de las obras necesarias para la finalización de las paralizadas".

Además, Rojo ha afirmado que el compromiso de mantenimiento de la senda costera por parte del Consistorio "queda explícitamente referido al momento en que las obras estén finalizadas y recibidas por el propio Ayuntamiento".

En este sentido, ha señalado que se recoge tanto en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local el 12 de abril de 2004 que se refiere a la --en aquel momento-- futura ejecución del proyecto de la senda costera como en el aprobado el 4 de mayo de 2017, en respuesta a la solicitud de la Demarcación de Costas para que ratificara si se mantenía, para la ejecución del proyecto de finalización, el compromiso municipal de que "una vez finalizadas las obras, se hará cargo de la conservación y mantenimiento de las obras de la senda peatonal ejecutada".

La concejala ha remarcado que, en los dos casos: respecto del proyecto iniciado y paralizado -y, por tanto, no acabado- y respecto del proyecto de finalización, que ni siquiera llegó a iniciarse, "el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento con la Demarcación de Costas "está supeditado a que se finalicen las obras y eso no se ha producido". "Dado que no están acabadas, al Ayuntamiento no le corresponde su mantenimiento".

"El proyecto lo redacta Costas, lo ejecuta Costas, lo paraliza Costas, lo rehace Costas de nuevo y ahí se para el proceso y las obras quedan inacabadas, por lo que ese compromiso del Ayuntamiento de mantenimiento sigue a la espera de que finalicen", ha recalcado la responsable municipal.

Además, ha hecho hincapié en que, entre la documentación que se ha podido consultar a lo largo de este miércoles, "no consta ningún documento remitido por la Demarcación de Costas para la recepción o aceptación de los trabajos realizados, con el fin de que el Ayuntamiento se comprometiera a mantener lo existente".

En este sentido, ha indicado que este hecho administrativo debería haberse realizado porque si no, "el Ayuntamiento no puede conocer administrativamente qué y en qué condiciones debe llevar a cabo el mantenimiento".

"Todo ello, sin perjuicio de que la policía científica y los informes periciales determinen que pudieron existir defectos en el diseño o la ejecución de la obra, cuestiones que tampoco serían responsabilidad del Ayuntamiento", ha concluido la edil.