El Ayuntamiento ejecuta un paso peatonal elevado en Los Castros para mejorar la seguridad vial en la zona

Obras del paso peatonal elevado en Los Castros - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander está ejecutando una actuación de mejora de la seguridad vial en la Avenida de Los Castros, a la altura del número 41, consistente en la elevación de un paso de peatones y ciclistas, que se configura como un reductor de velocidad con el objetivo de favorecer el calmado del tráfico rodado.

La alcaldesa, Gema Igual, acompañada por el concejal de Fomento, Agustín Navarro, y la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez, ha visitado las obras de esta actuación, que ha enmarcado dentro del "esfuerzo" del Consistorio por atender las peticiones ciudadanas y mejorar la seguridad vial en la ciudad.

Según ha puesto de relieve, se trata de un punto de especial relevancia dentro de la red de movilidad urbana, ya que garantiza la continuidad del carril bici y conecta el Túnel de Tetuán con el IES de Las Llamas, el Centro Deportivo Marisma y los Campos de Sport de El Sardinero, zonas que registran un elevado tránsito peatonal y ciclista, especialmente de estudiantes y usuarios de instalaciones deportivas.

La intervención, que cuentan con un plazo de ejecución de dos semanas, se desarrolla sobre una superficie aproximada total de 190 metros cuadrados y permite mejorar la accesibilidad, la integración urbana y las condiciones de seguridad vial del entorno, ha destacado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Además, de forma complementaria, se procederá a la mejora de la señalización horizontal y vertical, tanto para peatones como para ciclistas, así como a la optimización del sistema de drenaje de la zona, con el fin de evitar acumulaciones de agua y garantizar condiciones adecuadas de uso y circulación.

NUEVAS ACTUACIONES EN SEGURIDAD VIAL

Por otro lado, la regidora ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto ejecutar nuevas actuaciones en materia de seguridad vial en distintos puntos del municipio, entre las que se incluyen reductores de velocidad en la calle Corbanera (frente a Casa Terán), calle Tristana (a la altura del Tenis Monteverde), y calleja de Castro (cruce con la Peña).

Asimismo, están planificadas otras actuaciones encaminadas a mejorar la seguridad peatonal, como la instalación de un paso de peatones elevado en la calle Habana, número 5; un paso de peatones en la calle Simón Cabarga, número 2C; dos pasos de acceso a El Corte Inglés, y un paso nuevo y la elevación de dos existentes en Francisco Tomás y Valiente.

Igual ha afirmado que estas mejoras son fruto de las visitas que los responsables municipales realizan a los barrios para conocer sus necesidades y articular las actuaciones oportunas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Estas intervenciones se encuentran incluidas dentro del contrato de conservación de viales, dependiente del Servicio de Vialidad, y se enmarcan en la estrategia municipal orientada a priorizar la movilidad sostenible y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía pública.