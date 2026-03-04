Ayuntamiento pide informe a Policía Local sobre una llamada al 112 alertando del mal estado de la pasarela de El Bocal

Servicios de emergencias trabajan en la zona de El Bocal.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha solicitado un informe a la Policía Local acerca de una llamada al servicio de emergencias 112 alertando del mal estado de la pasarela que este martes colapsó y se hundió en la zona de El Bocal dejando cinco jóvenes fallecidos, una desaparecida y otra herida grave pero estable en la UCI del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Fuentes municipales han trasladado a Europa Press que dicho informe se pondrá a disposición de las diligencias que la Policía Nacional está practicando respecto al accidente, que se encuentra judicializado.

Según informaciones de medios regionales, el lunes se produjo la llamada de un vecino de la zona al 112 advirtiendo del mal estado de la pasarela, donde un día después perdieron la vida los cinco estudiantes --cuatro chicas y un chico-- del CIFP La Granja de Heras.

Consultado por esta agencia sobre ello, el servicio de emergencias ni confirmó ni desmintió la existencia de esta llamada, ya que así se lo había solicitado la Policía Nacional.

Además, ante la insistencia de los medios de comunicación, el 112 emitió un mensaje en el que indicó que todas las cuestiones y circunstancias relativas al colapso de la pasarela "están judicializadas y no pueden relevarse determinados detalles hasta que la investigación judicial finalice".