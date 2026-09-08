El Ayuntamiento pide revocar las cautelares del tráfico bajo el arco de Faro Santander, que seguirá cerrado hasta el 18

Arco de Faro Santander - NACHO CUBERO

SANTANDER, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha solicitado al juez de la Plaza número 2 de la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Santander la revocación de las medidas cautelares acordadas sobre el restablecimiento provisional del tráfico bajo el arco de Faro Santander, y ha indicado que con independencia de esta petición y de la tramitación del procedimiento no podrá restablecerse la circulación hasta el próximo 18 de septiembre, debido a "diferentes circunstancias de ocupación de la vía pública" relacionadas con la apertura del nuevo centro cultural.

El Consistorio ha realizado dicha solicitud al magistrado a la vista de los informes emitidos por los diferentes servicios técnicos municipales, que según asegura la administración "avalan la conveniencia de mantener este tramo como viario compartido y restringido".

Así, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente tramitado tras el auto judicial del pasado 2 de septiembre -que a petición de Izquierda Unida ordenó reabrir de forma provisional el arco al tráfico rodado-- y ha acordado cambiar formalmente la configuración de los 37,7 metros lineales de la calle Marcelino Sanz de Sautuola situados bajo el arco de Faro Santander, que pasan de 'viario de uso rodado' a 'viario compartido y restringido'.

El acuerdo se sustenta en los informes solicitados por el Ayuntamiento a los servicios de Estadística, Policía Local, Vialidad, Jurídico de Fomento y Urbanismo, Licencias de Obras y al Servicio Municipal de Transportes Urbanos, que analizan desde sus respectivos ámbitos las consecuencias de la configuración de este tramo y "respaldan" la solución actualmente implantada.

El Consistorio ha informado en un comunicado este martes --jornada en la que Faro Santander abre sus puertas al público tras la inauguración oficial del lunes presidida por el Rey Felipe VI-- que ha aportado este expediente al procedimiento judicial y solicita, sobre la base de esos nuevos informes y del acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno, la revocación de las medidas cautelares que establecen provisionalmente la reapertura del vial al tráfico rodado bajo el arco, permitiendo el paso del transporte público -línea 5C2 del TUS-, taxis, residentes, vehículos sanitarios y de reparto de mercancías.

De esta forma, el Ayuntamiento completa la tramitación anunciada tras conocer el auto del magistrado, cuando ya avanzó que aportaría al Juzgado los informes de los diferentes servicios municipales para defender la configuración del espacio como viario de uso compartido y restringido.

Entre los argumentos incorporados al nuevo expediente, el informe del Servicio de Estadística acredita que "no existe ninguna persona empadronada" en el tramo comprendido bajo el arco de Faro Santander, circunstancia "relevante" a la hora de valorar las afecciones que puede provocar la restricción de la circulación.

Y especialmente concluyente es, de acuerdo con el Consistorio, el informe de la Policía Local, que considera que mantener el uso compartido y restringido en el tramo analizado "mejora la seguridad de los peatones y la fluidez del tráfico", al eliminar una intersección que anteriormente generaba "retenciones", lo que redunda, además, en una "mayor seguridad vial".

Por su parte, a los argumentos también esgrimidos por los servicios de Vialidad, servicio Jurídico de Fomento y Urbanismo y Licencias de Obras se suma el informe del Servicio Municipal de Transportes Urbanos, que considera "más beneficiosa" la situación actual de la línea 5C2, dado que "mejora la fiabilidad y el cumplimiento de sus horarios, ofrece mayor accesibilidad a los usuarios, incrementa la seguridad y permite una mejor coordinación con el resto de las líneas de la red municipal".

El recorrido actualmente implantado está, además, "organizado, presentado, publicado y ejecutado" dentro del horario ordinario y permanecerá vigente hasta el 1 de julio de 2027.

Todos estos informes han llevado a la Concejalía de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda a proponer, y a la Junta de Gobierno Local a aprobar, el cambio de configuración de los 37,7 metros lineales afectados para que pasen formalmente de 'viario de uso rodado' a 'viario compartido y restringido'.

EL VIAL PERMANECERÁ CERRADO HASTA EL DÍA 18

Pero con independencia de la tramitación judicial y de la petición de revocación de las medidas cautelares, el Ayuntamiento señala que hasta el próximo 18 de septiembre "no podrá restablecerse la circulación bajo el arco", puesto que "durante estos días concurren diferentes circunstancias de ocupación de la vía pública relacionadas con la puesta en marcha de Faro Santander".

En concreto, en este entorno se desarrollarán hasta seis actos de inauguración dirigidos a distintos sectores, junto con labores de mantenimiento y comprobación de las instalaciones, movimientos de obras de arte y esculturas de gran formato, actividades abiertas al público y las jornadas de puertas abiertas y gratuitas, que se prolongarán hasta el viernes 18.

El Ayuntamiento defiende ante el juez la revocación de las medidas cautelares porque considera que el nuevo expediente administrativo y los informes técnicos incorporados "justifican suficientemente la configuración de este tramo como viario compartido y restringido y acreditan las ventajas que esta solución supone desde el punto de vista de la movilidad, la seguridad vial, la circulación peatonal y el funcionamiento del transporte urbano".

No obstante, desde Alcaldía ya se ha encargado a los departamentos municipales de Tráfico y Vialidad que determinen las actuaciones que resultarían necesarias para cumplir con las medidas cautelares y restablecer la circulación en los términos fijados por estas medidas.