Ayuntamiento y psicólogos seguirán fomentando conductas responsables y hábitos saludables entre escolares de Santander

Firma del convenio entre Ayuntamiento y Colegio de Psicólogos - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y el Colegio de Psicólogos continuarán fomentando conjuntamente las conductas responsables y los hábitos saludables entre los escolares del municipio, gracias al convenio que han firmado la alcaldesa, Gema Igual, y la presidenta de la entidad colegial, Nelly Cabrera, al que el Consistorio destinará 10.000 euros.

En nota de prensa, Igual ha explicado que el objetivo del acuerdo es proporcionar información, formación y asesoramiento en el ámbito escolar a través del programa 'Promoción de conductas responsables y de hábitos de vida saludable. Conocerse para saber actuar', dirigido a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.

Así, ha informado de que este curso escolar y a través de este convenio, el Ayuntamiento mantiene el programa para proporcionar conocimientos, habilidades, motivación, actitudes y apoyo social dirigido a adolescentes y jóvenes.

En concreto, se llevan a cabo diversos talleres, conferencias y actividades que doten a la comunidad de las herramientas necesarias para promover un estilo de vida saludable a los menores.

Según ha detallado la regidora, los talleres buscan promover la salud como concepto biopsicosocial, fomentar las estrategias y herramientas socioemocionales que favorezcan el bienestar personal e interpersonal; reflexionar sobre la forma de ser y estar propia y del otro, en el ámbito personal y ético; y conocer los derechos humanos y analizar los procesos para el desarrollo de dichos derechos.

Además, pretenden identificar, comprender y gestionar las emociones, potenciar ser capaces de comunicarse con eficacia, de forma asertiva defendiendo los puntos de vista desde el respeto al otro; así como fomentar la toma de decisiones y la negociación en grupo, saber llegar a acuerdos y plantear objetivos que beneficien a la persona y a la comunidad.

El programa se fundamenta en técnicas y procedimientos basados en la educación para la salud que favorezcan las habilidades para la vida desde una perspectiva integral, tanto del desarrollo físico e intelectual como del emocional y relacional o social, ha destacado el Ayuntamiento.