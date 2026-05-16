El Ayuntamiento reforzará el TUS este domingo por la celebración del ascenso del Racing

SANTANDER 16 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ofrecerá este domingo un dispositivo especial de refuerzo del servicio municipal de transporte urbano (TUS) con motivo de la celebración prevista en los Campos de Sport del Sardinero por el ascenso del Real Racing Club a Primera División.

Con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los aficionados y garantizar la movilidad en el entorno del Sardinero, el TUS pondrá en servicio autobuses adicionales en las líneas 1, 2, 3 y 4 especialmente a la finalización de la celebración.

Además, se habilitarán salidas especiales desde el Intercambiador del Sardinero hasta la 01.30 horas para favorecer el regreso de los asistentes una vez concluya el evento, ha informado el Consistorio.

El Ayuntamiento recomienda a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con suficiente antelación para evitar incidencias de tráfico y facilitar la movilidad en una jornada en la que se prevé una importante afluencia de público en el entorno de los Campos de Sport.

El dispositivo especial estará supervisado y coordinado por el servicio de inspección del TUS, que adaptará los refuerzos a las necesidades reales de movilidad que se registren.

Los autobuses municipales continúan luciendo estos días el mensaje "Aúpa Racing" como muestra de apoyo de la ciudad al conjunto verdiblanco tras el histórico regreso del club a la máxima categoría del fútbol español.