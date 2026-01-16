El Ayuntamiento renovará las cuatro pistas de tenis cubiertas del Complejo

La alcaldesa presenta la renovación de las cuatro pistas de tenis del Complejo Ruth Beitia - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander renovará las cuatro pistas de tenis cubiertas del Complejo Ruth Beitia que, con un presupuesto de casi 750.000 euros, contempla la sustitución de la cubierta y del pavimento.

Así lo ha informado este viernes en rueda de prensa la alcaldesa, Gema Igual, después de que la Junta de Gobierno haya dado el lunes su visto bueno al proyecto de renovación de las cuatro cubiertas existentes, que serán sustituidas por una construida ad hoc, cuyo presupuesto asciende a 706.387 euros y su plazo de ejecución estimado es de tres meses. Fundamentalmente, con ella se pretende evitar la filtración de agua y goteras.

Esta sustitución irá acompañada, de manera simultánea, de la renovación del suelo mediante la aplicación de varias capas de resina, con una inversión de 40.000 euros.

Igual ha explicado que se trata de una intervención "planificada" con criterios técnicos, orientada a garantizar condiciones adecuadas de uso durante todo el año, a preservar una infraestructura que presta un servicio continuo a miles de usuarios y a asegurar una gestión responsable de los recursos públicos a medio y largo plazo.

Ha recordado que el Complejo cuenta con ocho pistas de tenis, cuatro al aire libre y cuatro cubiertas. Las cubiertas se construyeron en el año 2008, de forma conjunta con la cubierta de dos pistas de pádel, y en 2018 se renovó la superficie de juego. Desde entonces, el uso de la instalación se ha mantenido de forma muy estable y elevada.

La regidora ha puesto en valor los 45.000 usos de abonados que alquilan las pistas, la actividad de las escuelas municipales de tenis, tanto de adultos como de menores, y las competiciones o actividades federadas.

"El 85% de ese uso se concentra en las pistas cubiertas, lo que pone de manifiesto su carácter estratégico dentro del conjunto del complejo y la importancia de garantizar su correcto funcionamiento", ha subrayado.

En cuanto a la renovación de la cubierta, ha afirmado que se trata de una inversión "relevante, ajustada al alcance de la intervención y a la necesidad de asegurar una solución duradera". Asimismo, ha destacado que el calendario de obra permitirá compatibilizar, "en la medida de lo posible", los trabajos con la programación deportiva, minimizando las molestias para los usuarios, ha incidido.

Además, se realizará una actuación complementaria mediante el cierre parcial del lateral de las pistas 1 y 3, con el objetivo de evitar la entrada de agua arrastrada por el viento del este, que es una zona que no está protegida por el edificio de las pistas de pádel. Esto ayudará a evitar posibles entradas de agua a la superficie de juego.

Con todo ello, se mejorará la protección frente a la lluvia, el viento y las posibles condensaciones y se aumentará la durabilidad de la estructura. Asimismo, se reducirán costes de mantenimiento, se optimizará el confort, en este caso a los tenistas, se reforzará la imagen del Complejo "acorde con el nivel de uso que registra" y se prolongará la vida útil de la instalación, ha especificado la alcaldesa.

En la presentación del proyecto también ha estado presente la concejala de Deportes, Beatriz Pellón.

REUNIÓN CON LA POLICÍA LOCAL

Por otra parte, cuestionada por los medios de comunicación sobre el estado de las negociaciones con la Policía Local para la mejora de sus condiciones laborales, Igual ha señalado que el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Castillo, "tenía intención de reunirse con ellos esta semana", como habían pedido el martes los sindicatos. Sin embargo, ha reconocido "desconocer" si se ha producido el encuentro o si hay una fecha concreta para la celebración del mismo.

Finalmente, ha mostrado la voluntad del Ayuntamiento en contestar a esa petición que realizaron los representantes sindicales.