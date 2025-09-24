El Ayuntamiento retira las letras de 'Santander' del Sardinero para acondicionarlas

Está previsto que el letrero se vuelva a colocar en su emplazamiento en la segunda quincena de octubre

SANTANDER, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Talleres Municipales del Ayuntamiento de Santander retirarán este jueves, 25 de septiembre, el cartel con el nombre de la ciudad ubicado en la Segunda Playa de El Sardinero, con el fin de realizar labores de mantenimiento.

El objetivo es acondicionar el estado de las letras que forman este recurso turístico, que fue instalado en el año 2019 y que presentaban signos de deterioro por el paso del tiempo, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

Una vez sean restauradas, está previsto que en la segunda quincena de octubre se vuelvan a colocar en su emplazamiento, ubicado en el borde marítimo de la Avenida García Lago.

El letrero fue fruto de una actuación realizada con cargo a los presupuestos participativos y su diseño se elaboró con la misma grafía de la marca Santander Ciudad y con iluminación nocturna.

Durante este tiempo ha sido un escenario recurrente para vecinos y turistas para fotografiarse tras las letras, con la Península de La Magdalena, la playa y la bahía como fondo de paisaje.

El Ayuntamiento ha destacado la "buena acogida ciudadana" que ha tenido esta iniciativa y, por ello, con esta actuación de los Talleres Municipales, acondicionará el estado del letrero para que continúe sirviendo como referencia turística de Santander y a su marca como ciudad.