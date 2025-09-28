El Ayuntamiento de Santander acoge este lunes un punto de donación de sangre

Publicado: domingo, 28 septiembre 2025 13:00

SANTANDER 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander acogerá este lunes, 29 de septiembre, un punto de donación de sangre, gracias a la colaboración que mantienen el Consistorio santanderino con el Banco de Sangre y la Hermandad de Donantes de Cantabria.

Los vecinos que deseen participar en la colecta podrán hacerlo en horario de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.30 horas con reserva previa a través de la web https://citapreviabs.fmvaldecilla.es, la app del Banco de Sangre o en el teléfono 640 244 120.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado que Santander colabora habitualmente con ambas entidades gracias a un convenio que pone a disposición del Banco de Sangre lugares como los palacios o los centros municipales para acercar la donación a todos los vecinos y facilitar las colectas.

Las donaciones de sangre son imprescindibles para la realización de múltiples tratamientos e intervenciones en los centros y hospitales de Cantabria.

