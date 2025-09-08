El Ayuntamiento de Santander aprueba de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París

SANTANDER 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado de forma inicial las obras de reconstrucción del Hotel París, ubicado en el número 6 de la Avenida de los Hoteles, promovidas por la sociedad El Sardinero S.A.

La resolución se ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), con lo que se abre el correspondiente periodo de exposición pública.

De acuerdo con los informes del servicio municipal de Arquitectura, las características de las obras previstas en el proyecto básico requieren la tramitación del expediente acuerdo a lo establecido en la normativa del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de El Sardinero, ha informado el Ayuntamiento.

De esta manera, la autorización de las obras de reconstrucción, consideradas de carácter no preferente, deben contar con un informe del arquitecto municipal en el que se pondera la concurrencia de las circunstancias que aconsejan la realización de los trabajos, la aprobación inicial de los mismos por parte de la Alcaldía o la Concejalía de Fomento, Urbanismo, Movilidad Sostenible y Vivienda, y la publicación del acuerdo en el BOC.

Asimismo, tras el periodo de exposición pública de 15 días y de audiencia de 30 días a la administración autonómica, el acuerdo deberá someterse a la aprobación definitiva por el Pleno municipal a la vista del resultado del proceso de información pública y del informe que emita la administración autonómica.