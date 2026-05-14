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SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander cerrará también la Plaza Pombo, incluido el tiovivo que se ubica en ella, tras haber ordenado el miércoles por la tarde la clausura completa del aparcamiento subterráneo público que hay debajo de ella al hallar afecciones en más puntos de lo previsto y para facilitar que tanto el análisis y la evaluación integral de su estructura como las obras que haya que hacer para solucionar el problema existente se puedan hacer "cuanto antes".

Así lo ha anunciado este jueves, a preguntas de la prensa, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que ha comentado que existe la posibilidad de que las baldosas de Pombo tengan que ser retiradas para extraer una acumulación de tierra, de aproximadamente un metro, que existe entre el techo de la planta superior del aparcamiento y el suelo de la propia plaza porque "no tiene ningún sentido ni tiene por qué estar ahí" y además "sobrecarga" el parking.

Pero principalmente, la alcaldesa ha indicado que se ha decidido "acotar" la Plaza de Pombo para "evitar aglomeraciones" de gente y el acceso de cualquier vehículo y también para que la presencia de personas no "entorpezca" los estudios y trabajos que tengan que realizarse.

Igual ha explicado que a lo largo del día el Ayuntamiento prevé hablar tanto con el responsable del tiovivo como del Café de Pombo, con terraza en los aledaños de la plaza, que Igual "cree" que no se verá afectada, para comunicarles la decisión.

"La seguridad, y más después de lo que ha pasado, es nuestra prioridad", ha dicho Igual, que ha explicado que aún no se sabe el alcance de las obras que se tendrán que realizar tanto en el aparcamiento como en la propia plaza ya que "eso forma parte de unos estudios que harán unos calculistas" y del proyecto que se ejecute.

La alcaldesa ha explicado que, tras decretarse el miércoles por la tarde el cierre del aparcamiento de Pombo, con unas 330 plazas, de las que 139 eran de residentes, esta mañana "apenas quedaban 70 coches", según le han trasladado la concesionaria del parking, Empark.

Esta tarde, a las 20.30 horas, hay prevista una reunión con los titulares de esos 139 abonos de residentes, a los que se les ofrecerán "diferentes alternativas" para estacionar sus vehículos mientras el parking de Pombo esté cerrado.

Igual ha explicado que se ha pedido a la concesionaria "que se dé toda la prisa para conocer a qué obra nos estamos enfrentando".

En este sentido, la alcaldesa ha destacado la "buena actitud" de la concesionaria, que tiene "la misma urgencia" que el Ayuntamiento en solucionar el problema del parking ya que "mientras lo tenga cerrado no ingresa" por las plazas de rotación y además "tendrá que hacerse cargo también de alguno de los perjuicios que puedan tener" los del abono residente.

SIN RELACIÓN CON LAS OBRAS DE FARO SANTANDER: "PARA NADA"

A preguntas de los periodistas, la alcaldesa ha dicho que "para nada" los problemas del parking están relacionados con las obras de Faro Santander, el proyecto cultural de la Fundación Banco Santander, en la antigua sede de la entidad en el edificio Pereda.

"Para nada, para nada, no. Además, sería muy injusto para el Banco de Santander poder incluso apuntar eso, absolutamente para nada", ha zanjado la regidora.

En enero se detectaron algunas grietas en el parking que fueron evaluadas y que denotaron, según ha indicado Igual, la existencia de una "fragilidad en la estructura" tras lo que se colocaron unos puntales.

El pasado 27 de abril se iniciaron unas obras para reparar las grietas pero estudios que se estaban llevando a cabo para determinar el alcance de las patologías observadas en la estructura revelaron que las afecciones inicialmente localizadas en la zona central aparecen también en más puntos del aparcamiento de los previstos en un primer momento.

En concreto, el informe trasladado por la concesionaria indica que las patologías estructurales objeto de estudio "no se limitan únicamente al área central sobre la que se estaba trabajando, sino que presentan una mayor extensión, por lo que resulta necesario ampliar el análisis a la totalidad de la instalación", informó el Ayuntamiento.

El aparcamiento está dividido en tres secciones y hasta ahora las actuaciones se habían centrado en la parte central. Sin embargo, los técnicos consideraron imprescindible vaciar completamente el parking y disponer de toda la superficie diáfana para poder realizar una evaluación exhaustiva de la estructura y de los distintos elementos constructivos.

Los trabajos previstos, que deberá acometer la empresa concesionaria, incluirán análisis detallados de toda la estructura, superficie y forjado del aparcamiento, construido en 1988 durante la transformación y peatonalización del entorno de la Plaza de Pombo.

Según las evaluaciones, la patología detectada afecta precisamente a los elementos estructurales originales de la instalación.

Los resultados de estos nuevos estudios determinarán posteriormente las actuaciones y reparaciones que deberá ejecutar la concesionaria para garantizar la seguridad y la correcta puesta a punto del aparcamiento, informó el Ayuntamiento.

REVISIÓN DE TÚNELES Y APARCAMIENTOS Y "PATOLOGÍA" EN EL DEL AYUNTAMIENTO

Por otra parte, la alcaldesa ha indicado que el Ayuntamiento va a llevar a cabo una revisión "integral" del estado de los aparcamientos y túneles de la ciudad.

En relación al parking del Ayuntamiento, ya existe un estudio preliminar que revela la existencia de una "patología" en el mismo (no igual a la de Pombo), según ha indicado el concejal de Fomento y Urbanismo, Agustín Navarro.

"En algún punto aflora algún óxido de alguna barra de acero, pero no tiene la misma patología que tiene el de Pombo. Se ha informado y se le ha dicho a la concesionaria que tendrá que tomar la decisión sobre este informe preliminar", ha indicado el edil.