El Ayuntamiento de Santander "comparte la voluntad de agilizar" las actuaciones comprometidas en los Campos de Sport

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander "comparte la voluntad de agilizar las actuaciones que restan", comprometidas en los Campos de Sport de El Sardinero dentro del convenio de colaboración suscrito con el Real Racing Club, que expira en agosto del 2026, y mediante el que "se están materializando en notables mejoras en beneficio del equipo y de los aficionados racinguistas".

A través de un comunicado de prensa, el Consistorio se ha mostrado "completamente implicado en la mejora del estadio", como estipula el convenio, y ha apostado "por continuar la línea de colaboración y entendimiento con el Racing". Además, ha señalado que se debe tener en cuenta "el cumplimiento de los trámites y procesos legales a los que está obligado a la hora de contratar las obras".

De esta forma, el Ayuntamiento ha reafirmado estar "volcado en llevar a cabo las actuaciones previstas" y ha respondido al club, que este martes ha solicitado que "se agilicen los procedimientos y se cumplan los plazos comprometidos".

Por otro lado, sobre la reforma y ampliación del estadio, el Ayuntamiento ha recordado que "cualquier licitación en terreno municipal ha de llevarse a cabo mediante los principios de concurrencia y publicidad, al tiempo que valora la voluntad de todos los ciudadanos y entidades santanderinas por contribuir a la mejora de su ciudad".

En esta línea, el equipo de Gobierno municipal ha agradecido al club que haya aclarado que no le ha presentado oficialmente el anteproyecto de la reforma y ampliación del estadio.

De hecho, ha precisado que el material mostrado "en una reunión con la alcaldesa" se trataba "únicamente de unas ideas preliminares en las que no se precisaban análisis de costes, estudios de viabilidad económica, planos de detalle ni plazos de ejecución, como ha confirmado hoy el Racing", documentación en la que el club ha trabajado junto la consultora IDOM.

Más allá, el Consistorio ha defendido que "le corresponde a la entidad deportiva darle la publicidad que estime oportuna", ya que el "anteproyecto está pagado por el propio club y con una autoría reconocida".

CONVENIO

El Consistorio ha recordado que, mediante el convenio suscrito con el club, tiene comprometida una inversión municipal de 2,5 millones de euros y del que ya se han ejecutado alrededor de 1,6 millones de euros.

Entre ellas, ha afrontado la reforma de los baños, la renovación de la red de distribución de agua a los aseos, la nueva iluminación, la sustitución del alumbrado de emergencia y la adecuación de las instalaciones de alta y baja tensión.

Además, el Ayuntamiento ha recordado que están comprometidos otros 1,7 millones de euros para reparar la cubierta, a los que se sumará "próximamente" la mejora de la accesibilidad y, de este modo, la inversión superará la inicialmente comprometida "para que las instalaciones estén en perfecto estado, reconociendo las carencias que tenían", ha manifestado.