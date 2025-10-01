El Racing asegura que tiene un anteproyecto de reforma integral del estadio y quiere implicar a Ayuntamiento y Gobierno

El club dice que "los Campos de Sport se han quedado pequeños, debe entrar en el siglo XXI y el entorno está socialmente infrautilizado"

SANTANDER, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander ha asegurado que cuenta con un anteproyecto de reforma integral del estadio y su entorno --con planos de detalle, infografías, análisis de costes, estudios de viabilidad económica y plazos de ejecución-- y que quiere implicar al Ayuntamiento de Santander y al Gobierno de Cantabria en la remodelación.

De esta manera, confirma que el pasado octubre de 2024, "de manera informal" y "con la única intención de abrir camino" presentó al Consistorio la idea general del proyecto. Un año despúes, en un comunicado de prensa este miércoles, ha manifestado que "Los Campos de Sport se han quedado pequeños", que el entorno "está socialmente infrautilizado" y que la instalación "debe entrar en el siglo XXI".

El club se marca los objetivos de ampliar el aforo, de crear una zona que "genere valor los 365 días del año", de ofrecer "comodidad a quienes pasan por el estadio" y crear "la mayor plaza pública de la ciudad".