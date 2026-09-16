El Ayuntamiento de Santander organiza una nueva edición del club de lectura conducido Mónica Bóbeda

Cartel - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander podrá en marcha, en el centro cultural Fernando Ateca, una nueva edición del club de lectura 'Lo mejor está por leer', liderado por Mónica Bóbeda, creadora de 'El Show de la Palabra'.

El club, que tendrá lugar los miércoles 7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre, es gratuito y está dirigido a adultos de 18 años en adelante. El horario de los encuentros será de 19.30 a 20.30 horas y el número máximo de participantes será de 12.

Durante las sesiones los lectores aportarán su perspectiva sobre la lectura del libro y se enriquecerán con las reflexiones de los compañeros. Compartir las reflexiones de una lectura ayuda a mejorar el vocabulario, la fluidez verbal y a adquirir nuevas experiencias de vida para ser más empáticos, más tolerantes y mejorar la calidad de vida emocional de las personas, ha indicado el Ayuntamiento.

Las plazas se asignarán por orden de inscripción contactando con el número de teléfono del centro Ateca 942 203 069.

Mónica Bóbeda ayudará a los alumnos a desarrollar sus habilidades de comunicación a través del método 'El Show de la Palabra', creado por ella, un espacio formativo donde los participantes viven una experiencia de aprendizaje para gestionar su miedo escénico y desarrollar sus habilidades de comunicación.

Es diplomada por la Universidad de Navarra, con una carrera profesional de más de 25 años de experiencia en empresas multinacionales dentro del área de comunicación y ventas.

Con su método 'El Show de la Palabra' ha formado a más de 6.000 personas. Además, ha sido presidenta, vicepresidenta de Educación y directora de área del Club de Oratoria Internacional Toastmasters.